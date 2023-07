L’utilisation de ce terme induit également l’existence problématique d’une norme en matière de sexualité. Or, selon Lina Fourneau, ainsi que pour les experts qu’elle a interrogé, il ne s’agit pas de renier le manque de certaines personnes, mais d’arrêter de rapporter ce manque à un besoin inaltérable qui doit être assouvi.

Dans ce nouvel épisode de « Tout Sexplique » , Lina Fourneau revient sur l’emploi de l’expression "misère sexuelle" et de son non-sens scientifique. Elle rapporte ainsi les propos de Sébastien Landry, psycho-sexologue. Selon lui, le besoin sexuel n’a pas de fondements scientifiques : « On ne meurt pas de besoin sexuel ».

Mais l’attention de notre journaliste se porte ensuite sur les commentaires publiés sous ce post. L’occurrence d’un terme lui saute aux yeux : misère sexuelle. Des internautes, masculins, accuse la streameuse de jouer avec la misère sexuelle des hommes, et de se plaindre ensuite des violences qu’elle reçoit.

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé, des experts, des grands témoins pour qu’ils y répondent en podcast.

