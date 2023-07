Il est 17 heures, nous sommes le mercredi 21 juin, quand on apprend qu’une explosion a eu lieu dans le 5e arrondissement de Paris, près du Val-de-Grâce. Personne ne sait alors quelle est la cause de cette explosion, ni si elle fait des victimes.

Mais dans ces moments-là, pour un média, le protocole reste toujours le même. On contacte les sources officielles : procureur, pompiers, gendarmerie, police. On tente d’avoir les informations les plus précises possibles. Et surtout, on se rend sur place.

Dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! », on part en coulisse de nos reportages pour comprendre comment sont gérées ces situations exceptionnelles : plus connue sous le nom de breaking news ? Dans notre studio podcasts, nous avons posé toutes nos questions à celui qui a couvert l’explosion pour le journal, notre journaliste du service Paris Romarik Le Dourneuf.

Trouver le point presse

Romarik Le Dourneuf venait tout juste de finir une interview pour un article qu’il rédigeait quand il apprend qu’une explosion a lieu. Libre, il décide de se rendre sur place. « C’est l’heure de pointe, je me dis que ça sera plus simple d’y aller à vélo », raconte-t-il. Arrivé là-bas, il a à peine eu le temps de prendre connaissance des faits en passant quelques appels, et en lisant les quelques informations déjà sorties par d’autres médias.

« Mon premier réflexe a été de m’approcher au plus près du lieu de l’explosion. Quand j’arrive, c’est encore un peu le chaos, j’en profite donc. » Romarik Le Dourneuf arrive à atteindre la rue juste derrière le lieu de l’explosion, et commence à interroger les passants avant que le périmètre de sécurité ne soit établi.

Le second, est de trouver le point presse. « Trouver les communicants de la préfecture de police, ce sont eux qui donnent les informations officielles. Ils centralisent les nouvelles infos qui arrivent petit à petit des pompiers, de la préfecture et de la police », explique-t-il dans ce podcast.

Point presse de Laurent Nunez, accompagné de Anne Hidalgo, maire de Paris pic.twitter.com/uapEIoxOuY — Romarik Le Dourneuf (@rledourneuf) June 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un aller-retour permanent entre sources officielles et témoins

De 17h30 à une heure du matin, Romarik balaie le quartier et effectue des allers-retours permanents entre le point presse et les badauds présents. Il faut à la fois récupérer les informations officielles sur le nombre de blessés, ou sur les causes de l’explosion, tout en saisissant l’ambiance qui règne sur place.

L’urgence avant tout reste d’informer, sans se tromper. « On croise constamment nos informations pour ne pas diffuser quelque chose de faux », explique-t-il. Une rigueur importante face à la course à l’information qui règne lorsque de tels drames se produisent.

Afin d’informer en temps réel, notre journaliste choisit également de faire un live tweet. « C’est à la fois pour donner une information rapidement à nos lecteurs sans attendre la publication de l’article complet, et pour tenir au courant ma rédaction de la situation sur place, car je n’ai pas le temps de les avoir trop souvent au téléphone. »

Selon les nouvelles informations de la préfecture de police, le nouveau bilan provisoire serait de 24 blessés dont 4 en urgence absolue (contre 7 il y a quelques minutes ) #explosion #saintjacques — Romarik Le Dourneuf (@rledourneuf) June 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Quant aux informations qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, c’est la prudence qui est de mise. « En dehors des informations relayées par des sources officielles, cela reste des pistes qu’il faut toujours creuser et vérifier. » Un travail « invisible » selon Romarik Le Dourneuf, mais qui prémunit des fake news.