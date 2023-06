C’est l’été, peut-être aurons-nous plus de temps pour jouer à des jeux de société lors des longues et folles soirées ensoleillées. Depuis le confinement, ces jeux IRL, qui se jouent « dans la vraie vie », révélèrent une bonne santé économique. Mieux, on peut parler de boom ! A l’occasion du festival de jeux « Paris est ludique ! », on parle dans notre podcast d’actus « Minute Papillon ! » de ces jeux pour les petits et les grands, des classiques mais aussi de nouvelles pépites, avec Benjamin Chapon, chef du service Culture et Médias à 20 Minutes.

Avec plus de 30 millions de boîtes vendues en 2021 et une progression de plus de 15 % annuelle ces dernières années (et – ce qui ne gâche rien – des marges de plus de 40 %, uniques en leur genre dans le monde de l’édition), le jeu de société est un pilier des industries culturelles françaises.

Première tendance, c’est dans les vieilles recettes qu’on produit des succès. Monopoly, Scrabble, 1000 bornes sont des classiques et se vendent chaque année avec des petites modifications, de nouvelles couleurs inspirées ou un plateau parfois légèrement changé. Stars des années 1990, les jeux Hotel, Les mystères de Pékin, Panique au manoir se vendent toujours, 30 ans après leur lancement. La clé du succès ? Des règles largement connues, des jeux que transmettent les parents à leurs enfants…

Mais à côté de ces classiques, Benjamin Chapon révèle toute une myriade de pépites françaises, moins connues, mais dont les noms sont archiconnus parmi la communauté des joueurs, et connaissent un succès phénoménal. Seven Wonders, Blanc-Manger Coco, Crack List, Skyjo…

Comment expliquer ces succès ? Notre journaliste souligne que le milieu s’est démocratisé grâce au développement des bars à jeux, aux événements ludiques, aux festivals… Et surtout au réseau de boutiques spécialisées », bouche-à-oreille initié par les magasins spécialisés pour arriver à des grandes surfaces. Pour en savoir plus sur le boom des jeux de société, écoutez Benjamin Chapon dans cet épisode, dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute !