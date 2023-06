Pour notre rendez-vous du vendredi « Tout Sexplique », on évoque aujourd’hui « No Callem », un protocole unique à la ville de Barcelone, qui vise à mieux former les équipes accueillant du public face aux agressions et violences sexuelles dans les lieux publics, notamment dans les boîtes de nuit et les bars. « No Callem », qui signifie « Nous ne nous taisons pas », en catalan, a été mis en place par la mairie de Barcelone en 2018. Unique au monde, ce dispositif s’étale sur une quarantaine de lieux publics de la capitale catalane, dont 25 discothèques, 8 festivals de musiques, et d’autres centres comme le Stade olympique ou le Parc del Fòrum.

Selon le site de la mairie, cette formation, dispensée par la commune, comprend des actions de prévention et des informations pour expliquer ce qu’est une agression, comment détecter un agresseur, comment traiter les victimes, mais aussi à préserver une scène où une agression aurait pu être commise.

Protocole appliqué après les accusations de viol visant Dani Alves

Il a notamment été activé dans l’affaire impliquant le footballeur brésilien Dani Alves. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 au Sutton, une boîte de nuit barcelonaise, une femme de 23 ans a accusé l’ex-joueur du Barça et du PSG de viol dans les toilettes d’un salon VIP de la boîte de nuit. Grâce au protocole « No Callem », la victime a été crue et prise en charge immédiatement par l’équipe de la boîte de nuit et la police. Les employés du Sutton ont empêché l’accès aux toilettes, et ils ont remis les bandes de vidéosurveillance à la police. Le footballeur est, depuis janvier, en détention provisoire. Dani Alves avait passé quelques jours dans la capitale de la Catalogne après le Mondial disputé au Qatar avec le Brésil.

Lucie Tollon, journaliste à 20 Minutes à la rédaction de Toulouse, s’est rendue à Barcelone à la rencontre de travailleurs de la nuit, de policiers et de touristes pour saisir les réalités de ce protocole. Elle raconte dans cet épisode de « Tout Sexplique » ce que « No Callem » a changé à Barcelone. Sa portée, ainsi que les réactions de Barcelonais. Retrouvez par ailleurs son reportage publié sur notre site.