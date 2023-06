C’est quoi un pervers narcissique ? Que font ces hommes et ces femmes aux autres ? Pourquoi sont-ils toxiques ? Alors que le terme est galvaudé dans notre société, qu'ils sont peu nombreux, comment les repérer, tant par leur langage que leurs attitudes ? Dans notre podcast original « Minute Papillon ! », nous retrouvons notre rendez-vous « La Bulle », où l’on parle de soi.

Aujourd’hui, on évoque les pervers narcissiques, les moyens de les repérer pour s’en protéger avec Elodie Mielczareck, sémiologue. Cette spécialiste du langage verbal et du langage corporel a notamment publié Ce que les gestes et les mots disent des autres (et surtout des cons) aux éditions Le Courrier du Livre (19,90 euros). Un ouvrage sur les interactions humaines, dans le monde réel et numérique, telles que les attitudes de séduction, de domination, de rejet, mais aussi le mensonge et la dissimulation.

Les pervers narcissiques, de grands charmeurs

Sous-catégorie de la psychopathie, le profil du pervers narcissique n’est pas le plus répandu dans la population générale, mais marque le plus les esprits. Ils identifient précisément ce que les autres désirent, leurs besoins, pour justement les leur proposer. D’où l’attachement affectif très rapide des victimes. Mais au fil du temps, les pervers narcissiques prennent plaisir à retirer ce qu’ils ont donné, jusqu’à la mort symbolique de la victime.

Comment repérer ces pervers narcissiques, tant par les mots prononcés que leur langage corporel ? Ecoutez toutes les réponses d’Elodie Mielczareck dans cet épisode. Bonne écoute !