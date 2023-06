Pour la plus courte nuit de l’année, 20 Minutes est passé en mode #20Minuit et est allé à la rencontre de ceux qui vivent, travaillent, dansent ou transpirent la nuit. #20Minuit, c’est une série d’articles, de vidéos, podcast ou quiz à lire, à regarder ou à écouter de jour comme de nuit.









Au Champo, il y a deux files d’attente. La première, pour la salle numéro une, se situe rue des Ecoles et longe la brasserie Balzar. La seconde, rue Champollion, destinée à la salle numéro deux, laisse patienter les voyageurs des salles obscures, sur un trottoir étroit qui parcourt cette rue où trois cinémas se succèdent.

C’est ici, dans le centre de la capitale, que Paul et Morgat se retrouvent. Ce soir, ils ont décidé de passer la nuit au cinéma ensemble. Si pour Paul c’est une première, Morgat lui n’en est pas à sa première expérience : « Je faisais souvent ce genre de séances nocturnes avec mon père quand j’étais petit ». Alors quand il a vu qu’un cinéma à Paris proposait cette expérience, il l’a tout de suite proposé à son ami, qui lui s’est laissé tenter.

A rebours des plateformes, se réunir au cinéma

Le Champo n’en est pas à sa première nuit blanche. Ouvert en 1938, le concept existe depuis longtemps. Mais ce n’est qu’après le Covid et ses confinements successifs, que les organisateurs en ont fait un rendez-vous régulier. Une fois par mois, le cinéma laisse ses portes ouvertes toute la nuit et invite les cinéphiles à se retrouver autour d’une soirée thématique. Cette nuit, l’animation japonaise est à l’honneur.

En charge de la programmation, Elie Bartin, 24 ans. Rédacteur en chef du média Super Seven, il se plaît à organiser et animer des soirées à la Cinémathèque, dans des ciné-clubs, et récemment au Champo. Attaché à la médiation, il les voit comme une opportunité de remplir les salles de cinéma. « L’évènementiel fait venir les gens », explique-t-il en soulignant les pertes enregistrées à cause de la crise sanitaire par les cinémas.

Cinéphile « depuis l’âge de 18 ans », c’est aussi pour lui le moyen de renouer un dialogue sur les films. Dehors, il semble pressé. Quand les participants viennent le questionner, demandent un conseil ciné, sa parole est urgente, son débit rapide. Trop de choses à dire, trop de passion, trop de nécessité aussi. Il n’y a pas que lui. Ce sont essentiellement des jeunes qui ont fait le déplacement. De quoi rajeunir le public habituel du Champo.

Des passionnés du cinéma pour qui les séances de nuit offrent la possibilité de découvrir des pépites ou de revoir sur grand écran un classique. Dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! », nous sommes allés à la rencontre de ces vétérans du cinéma de nuit. De Gabriel, l’aîné de cette soirée, à Quentin, le projectionniste, nous leur avons tous posé cette question : à l’heure ou Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ misent sur un service à domicile 24h/24h, pourquoi aller au cinéma la nuit ? Que se passe-t-il de si particulier dans un cinéma la nuit ? Réponses dans ce podcast.