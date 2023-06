L’événement fait chaque année beaucoup de bruit, mais c’est assez rare qu’il fasse entendre sa voix. En l’occurrence, celle de sa directrice, Nina Cohen, qui lance un appel au soutien en vue de la sixième édition du Paris Podcast Festival (PPF), l’un des grands rendez-vous annuels de l’audio parlé. Son message : « Accompagnez-nous pour garantir l’indépendance du PPF, et sa pérennité. »

L’événement, aujourd’hui financé à 93 % par des partenaires privés a besoin d’avoir les coudées (un peu plus) franches pour se réinventer. Selon l’étendue de leur générosité, les donateurs obtiendront un accès au studio de podcast de la Gaîté Lyrique, un coaching par des professionnels du secteur (les réalisateurs Théo Boulenger et Camille Juzeau, notamment) pour mener à bien leur projet podcastique, ainsi que des places pour des masterclasses.

Un retour aux sources

Les fonds réunis permettront également au PPF de lancer un nouveau prix, celui de la réalisation. Ouverte le mardi 20 juin avec un objectif de 20.000 €, la campagne de financement participatif s’adresse donc au public de la première heure. Un rapprochement à l’image du PPF version 2023, nous explique Nina Cohen : « On revient à l’essence du Paris Podcast Festival. On part sur deux jours, les 13 et 14 octobre, avec une journée adressée aux professionnels puis une autre grand public, qui mettra en avant les auteurs en compétition. »

Avec 800 candidatures l’an dernier pour 35 nominés, et plus de 100.000 € redistribués aux créateurs depuis 2018, les trophées du Paris Podcast Festival sont un temps fort pour tous ceux qui travaillent la parole. Pour continuer de « Rester à l’écoute », slogan de l’édition 2023, le Paris Podcast Festival a, à son tour, besoin d’être entendu. Et soutenu.