On parle de « don Juan » pour désigner un homme séducteur. Mais pour elle, ce sera « pute ». Il est un « tombeur », mais elle, une « salope ». L’homme, lui, a « des besoins », quand la femme doit, elle, « se respecter ». Pourquoi utilise-t-on des mots différents dans le domaine du sexe ? Indulgents, voire flatteurs, pour les hommes, et péjoratifs pour les femmes ?

Il s’agit ici d’un mécanisme de double morale sexuelle, et traduit dans notre langue, et nos sociétés, la domination des hommes sur les femmes. Une domination issue « de siècles de patriarcat, de discrimination et de stéréotypes pénibles qui ont créé un fossé entre les sexes », selon les mots d’Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, en mars dernier.

Double morale sexuelle entre les hommes et les femmes

Depuis des décennies, la féministe et historienne Florence Montreynaud lutte pour un monde moins violent et plus juste entre les femmes et les hommes. Féministe engagée dans le Mouvement des femmes depuis 1971, cofondatrice des Chiennes de garde et Zéromacho, elle a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier Les femmes sont des salopes, les hommes sont des don Juan, sexisme, double morale sexuelle et éléments de langage, aux éditions La maison Hachette pratique (22 euros).

Dans cet essai, elle développe, s’appuyant sur de nombreux exemples, la double morale sexuelle à l’œuvre, avant de tracer des solutions pour une société plus juste. Florence Montreynaud est l’invitée de cet épisode de notre rendez-vous audio « Tout Sexplique », pour y expliquer comment le langage, nos mots du quotidien, sont empreints de sexisme. Et dessiner, mot après mot, une évolution de notre langage. Bonne écoute de cet épisode, dans le lecteur audio ci-dessus !