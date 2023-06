Pourquoi 20 Minutes, qui a commencé son aventure, il y a vingt ans, sur papier et sur le Web, s’est-il mis à la vidéo ? Journaliste reporter d’images, JRI, c’est quoi ? Quelle est la différence avec un journaliste « vidéo » ? En quoi le travail des journalistes du service vidéo de notre média est-il un peu différent de celui des rédacteurs et rédactrices du quotidien national ?

Dans notre podcast original « Minute Papillon ! », on se glisse aujourd’hui dans les coulisses de 20 Minutes. Filons au service vidéo du journal, avec sept personnes spécialisées dans la réalisation de reportages vidéo, l’enregistrement d’images et de sons, la rédaction de commentaires, le montage sur images et la diffusion des sujets.

« Matos », montage des vidéos « du chaud », et Alexandre Benalla

Quel est le travail spécifique de ces journalistes ? Quelles sont leurs contraintes ? Comment les vidéos du média ont-elles évolué, pour s’adapter à la diffusion sur les réseaux sociaux ? Quel est le souvenir le plus marquant, ou leur plus grand flop en reportage ? On en parle aujourd’hui avec pas un, mais deux journalistes du service vidéo de 20 Minutes, Paul Blin Kernivinen et Emilie Petit.

Dans ce podcast, vous entendrez ces reporters évoquer le travail « du chaud », mais aussi les formats au long cours, comme les programmes « En tête à terre », « L’histoire vraie », l’émission hebdomadaire de sport « Les croisés, tu connais », sur Twitch… Ou encore une anecdote à propos d’Alexandre Benalla, l’ancien chargé de mission à l’Elysée, (rejugé en juin devant la Cour d’appel de Paris). Bonne écoute de cet épisode, dans le lecteur audio ci-dessus !