Un quart des actifs sont morts avant de profiter de leur retraite ? Le chiffre, brandi par Laurent Berger au micro de France Inter mercredi 13 janvier, provoque, quelques minutes après sa sortie, un énième ping-pong d’arguments pour et contre la réforme des retraites.

Tout un débat s’installe pour savoir si ce chiffre est vrai, faux, manipulé, exagéré, ou réaliste. Tout part d’un rapport. En 2018, l’Insee compare l’espérance de vie des Français entre les 5 % des plus riches et les 5 % des plus pauvres. Ce document établit qu’à 62 ans, un quart des Français les plus pauvres sont déjà décédés, contre 5 % seulement pour les plus riches.

Problème, cette étude ne porte pas uniquement sur les travailleurs mais sur tous les hommes. Dans cette catégorie des 25 % d’hommes décédés, y figure tout aussi bien des travailleurs, que des personnes sans emploi, non concernées par le régime de retraite.

Un journalisme sans chiffre

C’est finalement après les reprises des opposants à la réforme, les contestations de la majorité sur la véracité de ce chiffre, l’emballement des cellules médiatiques de fact-checking pour démêler le vrai du faux, que le débat fini dans les limbes des chiffres oubliés.

Pas pour Rachid Laïreche, journaliste à Libération, pour qui derrière ces statistiques, des vies existent et méritent d’être racontées. Avec un collectif de journalistes, ils décident de raconter la vie de ceux « qu’on planque derrière les statistiques ». Des personnes rencontrées au cours de reportage, un voisin, une rumeur de quartier…

Le livre « Morts avant la retraite » présente douze reportages, réalisés par douze journalistes de rédaction différentes, et qui font connaître douze histoires de vies singulières. Elles se rejoignent sur une chose : les hommes et les femmes racontés sont morts avant de pouvoir bénéficier de leur retraite.

Avec un engagement tout du long de l’écriture : s’extraire des chiffres pour raconter le personnel. Sans pour autant manquer, selon le journaliste, de raconter l’universel. Dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! », Rachid Laïreche nous décrit ces histoires. On parle de journalisme engagé, de tranches de vies, de conditions de travail, et de rêves de retraite.