Nos muscles, indispensables au quotidien, mais méconnus… Nous en avons 600 dans le corps. Ils nous servent à monter des escaliers, ou, tout simplement, respirer. L’AFM-Téléthon et l’Institut de myologie ont lancé la première édition de la Semaine du muscle, du 1er au 7 juin 2023. L’occasion de sensibiliser le grand public à l’importance du muscle pour notre santé, et faire la lumière sur une discipline encore méconnue : la myologie.

Le muscle, cet organe encore méconnu

Savez-vous que le plus petit muscle du corps humain, c’est le muscle stapédien, qui permet d’actionner l’étrier, un petit os situé dans l’oreille moyenne ? Et le plus grand, le grand muscle fessier ? Que notre cœur se contracte, en moyenne, 2,5 milliards de fois dans une vie ? A quel âge commence-t-on à perdre du muscle ? Et comment éviter cette perte musculaire ? Pourquoi le contenu de votre assiette et votre sommeil influent-ils sur votre mobilité et votre « capital muscle » ? Quels sont les secrets de nos muscles, et pourquoi représentent-ils un enjeu de santé publique ?

Dans « Minute Papillon ! », le podcast d’infos de 20 Minutes, écoutez Damien Bachasson, chercheur à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), soutenu par l’Institut de myologie et par l’AFM-Téléthon. Ce kinésithérapeute de formation revient, dans cet épisode, sur les secrets de nos muscles, mais aussi sur les chiffres et anecdotes surprenantes les concernant. Une visite guidée parmi les nombreux secrets de nos muscles…

Le muscle, un enjeu de santé publique

Damien Bachasson propose ensuite dans cet entretien des conseils pour prendre soin de nos muscles, tout au long de notre vie. Une information importante, quand seuls 4 % des Français se disent bien informés sur les muscles, et que 5 % savent comment conserver leurs muscles en bonne santé tout au long de leur vie, selon un sondage Ifop et Bona Fidé pour l’AFM-Téléthon et l’Institut de myologie*. Bonne écoute de ce podcast, dans le lecteur audio ci-dessus !

*L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 16 mai 2023.