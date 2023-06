Comment les médias traitent-ils du sexe et de la sexualité ? Evoquer « LES » médias, c’est un peu mélanger les torchons, les serviettes, mais aussi les napperons et les essuie-mains, car entre média web, radio nationale, télévision locale, magazine papier spécialisé, il y a peu à voir… Cependant, pour ceux qui traitent de ces sujets, on retrouve souvent des injonctions « à lever les tabous », à ne considérer la sexualité que comme une source de plaisir et d’épanouissement. Or, derrière ces mots et les paroles, se révèle des normes conservatrices de la société, une doxa, reçue sans discussion, comme évidente, qui célèbre le couple hétérosexuel et la famille traditionnelle.

Une injonction à la jouissance, des normes conservatrices

Sur quels postulats repose notre vision de l’amour ? Du couple ? de l’infidélité ? Des perversions ? Des identités sexuelles ? Ce sont des questions qui aiguillonnent le long travail d’Agnès Giard, journaliste, anthropologue et chercheuse, autrice, depuis 2007, de la rubrique « Les 400 culs » au journal Libération. Des 1.200 et quelques chroniques publiées dans ce journal, elle en a tiré Les 400 culs, Chroniques culottées sur les sexualités modernes (La Musardine, 19,50 euros), ouvrage dans lequel elle développe une approche sociale et culturelle de la sexualité.

Agnès Giard est l’invitée de cet épisode podcast de « Tout Sexplique », des entretiens où l’on s’interroge sur la sexualité, pour évoquer le traitement médiatique du sexe et des sexualités. Elle évoquera aussi les injonctions contraires de la presse dite féminine et celle dite masculine, et la vision de la société derrière les mots publiés ou diffusés. Bonne écoute de ce podcast, à retrouver gratuitement ci-dessus et sur vos applis d’écoute en ligne !