Harcelée durant sept ans à l’école, Diane Lemaitre s’est suicidée à 21 ans, le 5 mai 2016. La jeune Toulousaine a laissé de nombreux écrits découverts par sa sœur, Agathe, qui en a tiré Le livre de Liane, publié chez Harper Collins France (mars 2023, 19 euros). Les violences ont commencé en 6e, au collège, par des moqueries sur le physique, les lunettes, les bonnes notes, avant que les harceleurs ne découvrent en 5e que Diane est lesbienne.

Diane raconte ce harcèlement scolaire à une infirmière scolaire, qui minimise ces violences en évoquant « des gamineries ». Plus tard, la jeune femme écrira dans son journal s’être sentie « désespérément incomprise et abandonnée » durant ces années au collège puis au lycée.

Des violences minimisées

Une fois à l’université, les violences cessent. La jeune femme se retrouve seule dans son studio à Toulouse. Elle vit au plus mal ce passé… Personne, dans sa famille, ne sait que l’étudiante est au plus mal, la jeune femme n’en parlant pas à sa famille. Diane, qui rêvait de devenir écrivaine, couche sur papier ses maux, consulte des psys pour dépression, phobie scolaire et stress post-traumatique. Elle est déboutée de démarches judiciaires, faute de preuves. Diane développe une peur permanente, renforcée par le fait qu’un de ses anciens harceleurs a déménagé dans son quartier. La douleur devient trop forte. Avant son suicide, elle écrit dans son journal : « Je l’affirme haut et fort : les mots peuvent tuer (…) Les mots peuvent guérir, aussi ». C’est à partir de ses notes et de l’enquête réalisée après le suicide de Diane par sa sœur Agathe qu’est né Le livre de Liane.

Dans ce podcast, qui reçoit Agathe Lemaitre, la trentenaire revient sur les mécanismes du harcèlement, et la nécessité de parler de ces violences. « La santé mentale ce n’est pas quelque chose qui se voit sur le visage, sur le physique. Et si on ne pose pas la question, on peut passer à côté », affirme Agathe Lemaitre dans cet épisode. « [Diane] a fait le choix de ne pas en parler à sa famille, elle se disait qu’elle allait demander de l’aide à des professionnels formés pour accompagner des enfants victimes de harcèlement scolaire plutôt qu’à sa famille qui allait s’inquiéter, et qui allait lui demander si ça allait toutes les cinq minutes. Peut-être qu’elle ne voulait pas nous avoir sur le dos », regrette Agathe Lemaitre.

Des milliers d’élèves victimes de harcèlement

Comme Diane, 700.000 élèves sont en moyenne victimes de harcèlement chaque année en France, soit deux à trois enfants par classe. Et une personne sur quatre harcelée a pensé au suicide, selon une enquête de l’Unicef. Ecoutez Agathe Lemaitre dans cet épisode, raconter l’histoire de Diane, et la nécessité de combattre ces violences qui tuent chaque année.

Témoin ou victime de harcèlement, vous pouvez composer le 3020 pour signaler un cas. Ce numéro gratuit depuis tous les postes, et propose écoute, conseil et orientation aux appelants. Le 3020 est joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9 heures à 20 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 18 heures le samedi. En cas de cyberharcèlement, vous pouvez composer le 3018, dispositif d’écoute des victimes de harcèlement en ligne et de violences numérique, accessible 7 jours sur 7 de 9 heures à 23 heures, gratuit, anonyme et confidentiel.