Polémique à l’ouverture du dernier Festival de Cannes : le grand retour de Johnny Depp à l’occasion de Jeanne du Barry, film réalisé par Maïwenn dans lequel il incarne Louis XV. L’acteur américain sur les marches du Palais des festivals, longuement ovationné à la fin de la projection du long-métrage, avant d’affirmer, en conférence de presse, qu'« [il] ne pense plus à Hollywood ». On apprend, quelques jours plus tard, que la star a renouvelé son contrat avec Dior, pour la somme record de plus de 20 millions de dollars.

Des procès et une campagne de dénigrement d’Amber Heard

Si l’interprète de Pirates des Caraïbes est acclamé par une partie de la critique et du public, les critiques pleuvent aussi, dénonçant la position du festival français vis-à-vis des auteurs de violences, notamment sexuelles. L’association Osez le féminisme proteste, affirmant sur Instagram : « Cinq ans après #MeToo, le cinéma français […] continue de mépriser les victimes de violences et de récompenser les agresseurs. » Adèle Haenel, l’une des voix du mouvement #MeToo en France, critique le festival et le monde du cinéma dans Télérama, annonçant arrêter sa carrière d’actrice. Dans une tribune publiée dans Libération, 123 actrices et acteurs dénoncent les choix politiques du festival, affirmant que Cannes déroule le tapis rouge « aux hommes et femmes qui agressent ».

Johnny Deep réhabilité par Cannes ? Blanchi des accusations de violences conjugales de son ancienne épouse Amber Heard, accusations qui ont été au cœur des procès de 2020 et 2022 ? Pour le podcast « Minute Papillon ! », Pauline Ferrari, journaliste qui a couvert le procès 2022 entre les anciens époux pour 20 Minutes, revient sur cette séquence à la fois judiciaire et médiatique. Elle souligne notamment comment les fausses informations et la haine en ligne, provenant de groupes masculinistes, ont imposé leur récit dans l’opinion publique. Bonne écoute de cet épisode de « Minute Papillon ! », dans le lecteur ci-dessus.

Contactez-nous

« Minute Papillon ! » est le podcast d’actualités de 20 Minutes, disponible sur toutes les plateformes et applications d’écoute et sur la plateforme de podcast de 20minutes.fr. On y parle actu, mais aussi des coulisses de notre média, de la manière dont les journalistes travaillent.

Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d’écoute préférée. Pour une suggestion, un commentaire, une critique, écrivez-nous à l’adresse : audio@20minutes.fr