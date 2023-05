Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai, Chloé, une petite fille de cinq ans, est retrouvée morte dans l’appartement d’une famille de Courbevoie, en région parisienne. Le principal suspect de cet infanticide, c’est Mickaël Rouffiac, son père. Un ingénieur informatique de 41 ans.

Au moment où les policiers sont entrés dans l'appartement, il s’est poignardé à la gorge et a sauté du deuxième étage. Mickaël Rouffiac a depuis succombé à ses blessures. Mais alors qu’est ce qui aurait pu pousser ce père à commettre cet infanticide ? D’après les premiers éléments de l’enquête, Chloé a été tuée alors qu’un conflit opposait Michael Rouffiac à son ex-femme.

Un féminicide par procuration

Des plaintes pour violences sans incapacité avaient été déposées à l’encontre de cet homme, son ex-femme avait quitté l’appartement quelques semaines plus tôt, et la veille, une ordonnance de protection avait été prononcée. Une décision qui lui interdisait d’entrer en contact avec son ancienne compagne.

Quand cet homicide a lieu, à la rédaction de 20 Minutes, c’est notre journaliste Caroline Politi qui s’occupe de traiter l’affaire. Quelques jours après les faits, elle publie une enquête sur l’infanticide de Courbevoie. Avec en toile de fond, une étude sur les féminicides par procuration. Comprendre : tuer quelqu'un pour faire du mal à sa femme, ou ex-femme.

Dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon! », on prend la direction du studio podcast de 20 Minutes pour parler avec Caroline Politi de son enquête, et essayer de comprendre avec elle ce que sont les féminicides par procuration. Comprendre : tuer un proche, souvent un enfant, pour atteindre et faire souffrir une femme.

