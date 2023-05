« On est à un moment où il faut totalement repenser la renaissance de la médecine scolaire ». Le 11 mai 2023, le député de la majorité Robin Reda remet devant l’Assemblée nationale un rapport sur la médecine scolaire et la santé à l’école. Un texte qui pointe les dysfonctionnements d’une profession en manque de personnels.

Alors qu’une marche blanche réunit ce mardi 23 mai les infirmiers scolaires pour réclamer plus de moyens, focus dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! » sur un autre maillon de la chaîne, les médecins scolaires. En 2022, le nombre de médecins scolaires titulaires s’établit en dessous de la barre des 1.000, selon le rapport du député Renaissance. Un chiffre qui ne permet pas de couvrir les visites obligatoires imposées par le code de l'éducation.

Repérer les premiers troubles chez un enfant

Dans cet épisode de Minute Papillon, Sophie Brune Perez, ancienne médecin de l’éducation nationale, revient sur les deux examens médicaux obligatoires chez enfant. « L’intérêt de ces visites, c’est de repérer les jeunes qui ont des difficultés de développement ou d’apprentissage », détaille la médecin. Aussi, le plus tôt ils seront L’intérêt, meilleure sera la prise en charge de leurs troubles.

Or, aujourd’hui, le rapport de Robin Reda pointe que moins de 20 % des élèves de six ans effectue leur visite médicale et qu’à l’arrivée au collège, 40 % n’ont pas réalisé leur bilan infirmier. Une situation inquiétante. D’autant plus que la visite médicale permet de poser un diagnostic à des troubles éventuels.

Cela peut concerner un trouble visuel, auditif. Mais comme le rappelle Sophie Brune Perez, le mal-être de l’enfant peut être aussi intime. Parents en instance de divorce, violences intrafamiliales, harcèlement : la visite médicale offre aussi à un élève un espace pour s’exprimer. Tandis que pour le médecin et l’enseignant, c’est un espace de vigilance.

Revaloriser la profession

« Il faut aussi souligner que le corps des médecins scolaires est vieillissant et que la pyramide des âges est très défavorable au maintien des effectifs » appuie Robin Reda pour justifier l’urgence à attirer de nouveaux médecins vers la médecine scolaire.

Pour cela, la question de la revalorisation du salaire est évidemment centrale. Les médecins scolaires sont aujourd’hui les médecins les moins bien payés de France, selon Robin Reda. « Moins bien que les internes », appuie Sophie Brune Perez.

Pour Jocelyne Grousset, co-secrétaire générale du Syndicat National des Médecins Scolaires et Universitaires-UNSA, il y a urgence à augmenter définitivement les salaires et les aligner avec ceux des médecins de Protection Maternelle et Infantile (PMI).









