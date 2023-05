Un couronnement britannique pluvieux et fastueux. Le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés le 6 mai à l’abbaye de Westminster à Londres, huit mois après la mort d’Elizabeth II. Ils ont ensuite salué la foule depuis le balcon du palais de Buckingham, en famille, mais sans Harry et le prince Andrews.

Les heureux et les indifférents de la monarchie

Du faste, des diamants et de l’hermine, avec des festivités estimées entre 57 et 114 millions d’euros, selon le quotidien The Independent. Un événement largement payé par le contribuable, alors que le Royaume-Uni vit une crise sociale, l’inflation dépassant les 10 %, et, depuis près d’un an, des mouvements sociaux pour des augmentations de salaires.

Pour raconter ce premier couronnement depuis soixante-dix ans, les festivités, le ressenti des Britanniques vis-à-vis de la monarchie, cet événement par rapport à leur quotidien, Mathilde Cousin, journaliste à 20 Minutes, a été envoyée spéciale en Angleterre du 4 au 7 mai 2023.

La journaliste raconte dans le podcast « Minute Papillon ! » les conditions de son départ, son travail sur place. Elle relate aussi dans cet épisode la parole des personnes rencontrées à Londres, les heureux et les lassés de la monarchie, mais aussi son reportage à Axminster, ville d’environ 8.000 habitants du sud de l’Angleterre, qui a décidé de ne pas célébrer l’événement pour des raisons financières. Bonne écoute des coulisses de notre média !

