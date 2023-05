Le festival de Cannes, dont la 76e édition a lieu du 16 au 27 mai 2023, ses compétitions, ses stars, l’énorme Marché du Film avec ses producteurs, financiers, diffuseurs et distributeurs, sans oublier les paillettes, la montée des marches et ses soirées sur la Croisette… Environ 230.000 personnes sont présentes à Cannes pour le festival, soit trois fois sa population à l’année. Parmi eux, 4.000 journalistes cinéma du monde entier. Comment travaillent ces journalistes cinéma ? Leur quotidien, c’est champagne et rencontre avec les stars ? Que font-ils, et dans quelles conditions, alors qu’environ 5.000 projections de films ont lieu durant le festival ? Et pour dire quoi aux lecteurs, spectateurs et auditeurs ? Où dorment-ils, et font-ils la fête ? Découvrez dans le podcast d’actualités « Minute Papillon ! » les coulisses du festival de Cannes côté médias avec Caroline Vié, journaliste cinéma à 20 Minutes depuis une vingtaine d’années.

« Cannes, c’est vraiment du boulot ! »

« Cannes, c’est du boulot, et côté paillettes, c’est très calme, souligne Caroline Vié dans cet échange. Nous, on est plutôt les soutiers, mais je ne m’en plains pas ! Les gens qui s’imaginent qu’on est sur des yachts en permanence, à boire du champagne avec Timothée Chalamet, ce n’est pas vrai. Timothée Chalamet, si on le voit, c’est trois minutes en interview au milieu de plein de gens qui nous empêchent de prendre des photos. Cannes, c’est vraiment du boulot, mais du boulot passionnant ! », souligne la journaliste ciné.

Comment rencontre-t-on Tom Cruise ou Harrison Ford ? Pourquoi les interviews avec les acteurs peuvent-elles durer quatre minutes ? Comment travaille-t-on quand il y a plusieurs centaines d’autres journalistes qui font le même travail ? C’est quoi le système de badges d’accès pour les projections ? Qui fait la fête à Cannes ? Comment vit-on l’après Cannes ? Toutes les réponses de Caroline Vié dans ce podcast, bonne écoute !

