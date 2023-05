Deux ans pour entendre et écouter. C’est la mission que le président Emmanuel Macron a donné à la Ciivise, la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants, en mars 2021. Sa mission : « formuler des recommandations pour mieux prévenir les violences sexuelles, mieux protéger les enfants victimes et lutter contre l’impunité des agresseurs ».

Pour y arriver, chaque mois, la Commission organise des rencontres publiques afin de recueillir le témoignage de victimes d’inceste. Ces réunions permettent de mieux comprendre les conséquences que l’inceste produit sur des individus, mais aussi d’interroger le rôle de chacun dans la prévention et le signalement de ces actes.

C’est ce même travail qu’ont souhaité engager les auteures d'« Inceste, quand les mères se taisent ». Karine Dusfour, réalisatrice de documentaire, et Hélène Romano, psychothérapeute et autrice de nombreux ouvrages sur les traumatismes de l’enfance. Nous les recevons dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ».

Penser la violence des mères

Mais alors pourquoi étudier les mères lorsqu’on sait que le silence fait bien souvent loi chez tous les membres de la famille ? « L’idée c’était de ne surtout pas diaboliser les mères, surtout pas », résume Karine Dusfour. « Mais remonter le fil du silence, c’est ça qui permet à une société d’avancer ».

Elle ajoute : « J’ai l’impression qu’il y a un impensé, c’est la violence psychologique des mères. Tout ça on en parle jamais mais, à un moment, il va falloir affronter aussi cette thématique ». Pour la psychothérapeute Hélène Romano, « l’inceste est souvent envisagé de manière duelle, alors que c’est une question triangulaire : il y a l’auteur, la victime, et la personne qui a permis aux actes d’être commis alors qu’ils ont été révélés ».

Selon les autrices, comprendre pourquoi cette personne a fait le choix de ne pas intervenir en soutenant la parole de son enfant, vise à ne pas juger. « Si on ne décrypte pas ce silence-là, on risque de continuer cette spirale infernale où la parole des enfants se libère, mais dans le vide », déclare Hélène Romano.

Des familles dysfonctionnelles

Pour tenter de comprendre les mécanismes qui s’opèrent dans une entreprise de silenciation de la victime par la mère, les autrices ont recueilli sept témoignages. Six victimes, qui ont parlé mais n’ont pas été soutenues, ainsi que le témoignage d’une mère.

Premier élément de réponse, « l’inceste se produit dans des familles dysfonctionnelles », analyse Hélène Romano. Cela peut être une situation d’emprise du père sur la mère, d’un climat incestuel - terme crée en 1995 par le psychanalyste Paul Claude Racamier pour désigner un climat familial où ni l’intimité ni les différences générationnelles ne sont respectées - ou de violences passées qui ont été silenciées.

« On a souvent des situations où les mères ont été elles-mêmes victimes d’inceste. Elles se sont mises avec des compagnons pervers qui vont répéter sur elles des violences sur les enfants. Psychiquement, les mères ne peuvent pas reconnaître que leur enfant est victime car cela serait reconnaître elles mêmes qu’elles sont victimes, elles s’effondraient ».

Dans ce podcast, vous entendrez les autres pistes de réflexion des autrices qui permettent d’analyser ce silence des mères. Une seule étude scientifique existe sur le devenir des victimes d’incestes devenues mères, écrite par Soraya Minot-de Mourat Freire. En se reposant sur celle-ci, Karine Dusfour et Hélène Romano s’accordent enfin pour dire que « les enfants victimes d’inceste ne présentent pas autant de troubles post-traumatiques quand les mères ne sont pas restées silencieuses que dans les cas où la mère ne les a pas crus ou ne les a pas protégés. » Un argument de plus pour briser le silence.

