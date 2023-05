Depuis novembre 2022, notre planète compte huit milliards d’êtres humains. Et la population mondiale devrait continuer de croître, pour atteindre 8,5 milliards en 2030, et 10,4 milliards de personnes dans les années 2080. L’humanité pourra-t-elle vivre correctement sur terre ?

Dérèglement climatique, effondrement des écosystèmes, épidémies, pénuries de ressources naturelles, conflits, restriction de libertés, autoritarismes politiques, crises économique et sociale permanentes… Les inquiétudes sont grandes : 56 % des 16-25 ans du monde pensent que l’humanité est condamnée, selon une enquête (en anglais) de l’université britannique de Bath sur 10.000 jeunes de dix pays, publiée dans la revue scientifique The Lancet en septembre 2021.

Changer les sociétés pour changer le monde

Faut-il renoncer à faire des enfants pour des raisons écologiques ? Dans le podcast d’actus de 20 Minutes « Minute Papillon ! », entretien avec Frédéric Spinhirny, directeur d’hôpital, directeur des affaires médicales du CHU de Tours, philosophe de formation, et Nathanaël Wallenhorst, professeur à l’Université catholique de l’Ouest, coauteurs du manifeste Vous voulez sauver la planète ? Faites des gosses ! (Le Pommier, 4 euros).

Privilégiant une approche mêlant démographie, environnement, politique, éthique, ce manifeste s’intitule Faites des gosses !, mais ne propose pas de politique en faveur des naissances, ou de l’instituer en injonction juridique. La thèse soutenue par les auteurs est qu’une terre vivable pour tous ne dépend pas d’une réduction drastique du nombre des naissances.

Les auteurs souhaitent ici « redessiner les contours des rapports sociaux liés à l’engendrement, ce qu’on pourrait nommer "générativité sociale", pratique visant à renforcer le lien social et à augmenter notre pouvoir de commencer une action susceptible de modifier la marche des choses (…) La générativité comme concept social définit une forme de soulèvement face à un monde de prédation ou de malveillance ». Ils appellent par ailleurs à une refondation du vivant.

Ecoutez Nathanaël Wallenhorst et Frédéric Spinhirny dans cet épisode à propos de la démographie, l’importance du changement des rapports de production dans le monde, mais aussi sur l’importance de l’éducation des filles, la limitation du gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire. « Notre problème, c’est de se focaliser sur la dénatalité comme seule solution [aux problèmes du monde]. Pour nous, ce n’est pas envisageable. C’est se tromper de combat, c’est éviter la politisation de pas mal de problématiques actuelles », commente Frédéric Spinhirny dans cet entretien. « Quand la politique est à destination des marchés, elle devient folle. Elle perd ce qu’il lui donne son sens, c’est-à-dire préparer un avenir hospitalier pour ceux qui ne sont pas encore là, pour qu’ils puissent advenir, pour les jeunes (…) », souligne encore Nathanaël Wallenhorst. La suite de cet échange, dans le lecteur ci-dessus !

