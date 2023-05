Samedi se tiendra la finale de la 67e édition de l’Eurovision, le grand concours international de chansons, suivie par environ 200 millions de téléspectateurs. Pas moins de 37 pays d’Europe et du monde s’affrontent, et la France, représentée par La Zarra, figure parmi les favorites cette année. Remporté en 2022 par le groupe ukrainien Kalush Orchestra, l’événement ne se tiendra pas dans le pays gagnant, l’Ukraine, agressée par la Russie depuis février 2022. C’est à Liverpool, au Royaume-Uni, pays arrivé deuxième du concours, que se tiendront les spectacles.

Caisse de résonance des tensions géopolitiques en Europe

L’Eurovision et la géopolitique, quelle histoire ? Alors que le règlement du concours stipule qu’« aucune parole, aucun discours, aucun geste de nature politique n’est permis », comment s’organise la politique autour et au cœur de cet événement ? Quels messages des artistes, et comment sont-ils transmis ? Que dire de la Russie, après sa guerre en Géorgie en 2008, l’annexion de la Crimée en 2014, et son invasion de l’Ukraine depuis 2022 ?

On en parle dans cet épisode de « Minute Papillon ! », le podcast d’actus de 20 Minutes, avec Fabien Randanne, journaliste au service « Culture et médias » de 20 Minutes. Comme le souligne ce spécialiste de l’Eurovision, « ce concours tient un miroir à l’Europe, et reflète la géopolitique européenne ». Ecoutez tout cet échange avec Fabien Randanne dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute !

