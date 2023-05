Comment couvre-t-on un événement historique, planétaire, comme le décès de la reine d’Angleterre Elizabeth II ? Quels choix de sujets quand on est « envoyé spécial » à Londres, comme des milliers de journalistes du monde entier ? Quel travail, quels choix éditoriaux quand on se retrouve seul avec son ordinateur, son téléphone portable, une caméra, et l’ambition de « ramener de l’info » ? Qui interroger, et que dire ? Quel équilibre entre les faits et l’appréciation personnelle d’une situation exceptionnelle, à la couverture médiatique titanesque ?

Envoyé spécial, côté coulisses

À l’occasion du couronnement du roi Charles III, samedi, on revient dans notre podcast « Minute Papillon ! », sur la couverture de 20 Minutes du décès d’Elizabeth II. Comment notre média a couvert la mort de cette monarque à la longévité exceptionnelle, les hommages et les célébrations ?

Ecoutez dans cet épisode Anissa Boumediene, Suzana Nevenkic et Camille Poher, les envoyées spéciales de 20 Minutes à Londres entre le 8 et le 20 septembre 2022. Elles racontent les coulisses de leur couverture de cet événement, les difficultés et les doutes, mais aussi leurs réussites pour vous retransmettre des reportages, des informations vérifiées. De la précipitation d’un départ, aux « pas de côté » dans les choix de sujets, caractéristiques de notre média, vous en saurez plus dans cet épisode. Bonne écoute !

