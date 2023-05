Cette fois, c’est le dentiste qui a rendez-vous. Le 25 mai 2023 s’ouvre le procès en appel de Lionel Guedj et de son père, Jean-Claude. En 2022, les deux dentistes ont été condamnés respectivement à huit et cinq ans d’emprisonnement notamment pour des violences volontaires ayant entraîné des mutilations sur des centaines de patients.





Dans ce podcast en quatre épisodes, notre journaliste Mathilde Ceilles rouvre le dossier Lionel Guedj. Ses débuts, dans l’un des quartiers les plus pauvres d’Europe, à Marseille Nord. Son ascension : il était en 2010 le dentiste le plus riche de France, avec 2,9 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel quand ses confrères de la région gagnaient en moyenne 180.000 euros par an. Sans oublier, ses patients, qui, plus de 10 ans après s’être fait promettre « un sourire de star, à la Céline Dion », n’ont toujours pas tourné la page Guedj et demeurent, pour beaucoup, dans l’impossibilité de se soigner correctement. Une production Paradiso Media en association avec 20 Minutes.