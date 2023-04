Quelle sexualité pour les personnes hypersensibles et les hauts potentiels intellectuels, les HPI ? C’est le sujet d’enquête de Stéphanie Chambran, psychanalyste spécialisée dans les personnes surdouées et hypersensibles, dans son ouvrage Haut potentiel érotique, Pour une sexualité hypersensible, épanouissante et décomplexée, aux éditions Flammarion (2023, 21 €).

Comment reconnaître ces caractéristiques des personnes HPI et hypersensibles ? Alors que celles-ci peuvent vivre un rapport particulier aux émotions et aux sensations corporelles, comment vivre une sexualité épanouissante ? Quels conseils pour ces personnes qui peuvent, parfois, être mal à l’aise ou submergées par les émotions dans les relations intimes ? Les réponses de Stéphanie Chambran dans cet épisode, à écouter ci-dessus.

