Alors que les campanules et les iris ont éclos, et que les bienfaits du jardinage sur la santé ne sont plus à démontrer, participant à l’activité physique et à la réduction du stress, célébrons le printemps pour notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », du podcast d’actus « Minute Papillon ! ». Gilles Clément, ingénieur agronome, jardinier paysagiste, botaniste, entomologiste, créateur du concept du « jardin en mouvement », est l’invité de cet épisode.

Le jardinier philosophe

Cet auteur de nombreux ouvrages, dont Éloge des vagabondes - Herbes, arbres et fleurs à la conquête du monde, aux éditions Robert Laffont, évoque pour nous les plantes « vagabondes ». Appelées mauvaises herbes ou fleurs sauvages, elles sont trop souvent bannies des cultures.

Gilles Clément, lui, défend ces plantes venues d’ailleurs que l’on retrouve dans les jardins et dans les friches, comme la rhubarbe du Tibet, le pavot de Californie, l’armoise de Sibérie ou la grande berce du Caucase, mais aussi le fenouil ou le cocotier…

Que sont les « vagabondes » ? « C’est un terme un peu poétique que je donne aux espèces végétales qui ont une tendance à se déplacer facilement sur le terrain, souligne Gilles Clément dans cet entretien. Ce sont celles qui nous surprennent par leur rapidité à arriver dans un terrain où elles n’étaient pas auparavant ».

Participer à un « écosystème émergent »

« Les mauvaises herbes n’existent pas. Les herbes sont parfois mal placées dans un jardin, ce n’est pas commode. Le désherbage, c’est enlever ce que l’on n’a pas planté. Moi, je ne fais jamais ça. J’accueille et je vois après ce qu’il faut choisir. Ces plantes [vagabondes] ont beaucoup d’intérêt car elles jouent un grand rôle pour l’écosystème. Mais elles ont tendance à disparaître, parce qu’elles ont plus de présence dans les sols remués, agricoles, mais dont les sols sont morts. Ils sont destinés à la culture d’une seule espèce. Les sols sont traités pour éliminer toutes les autres espèces. »

Alors que ces plantes font peur, parce qu’elles peuvent se révéler envahissantes, le jardinier paysagiste relativise. « Il y a un moment où l’extension s’arrête. On ne sait pas très bien comment cela fonctionne d’ailleurs. Cela donne lieu à ce que les scientifiques appellent un " écosystème émergent ", c’est-à-dire un ensemble d’espèces qui étaient là depuis un certain temps, et celles qui viennent d’arriver. Ce n’est pas dangereux. C’est parfois un accroissement de la diversité. Si c’est mal vu, c’est parce qu’on a un blocage culturel. (…) Cela n’a rien à voir avec la biologie. »

Voulez-vous connaître la plante « vagabonde » préférée de Gilles Clément ? Rendez-vous à la fin de cet échange, à écouter dans le lecteur audio ci-dessus.

