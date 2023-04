Il y a vingt-cinq ans, les librairies françaises accueillaient dans leur rayon l’histoire d’un sorcier nommé Harry qui ne savait pas qu’il en était un. Le petit Harry a ensuite bien grandi, et avec lui, la saga Harry Potter. Vingt-cinq ans, de nombreuses nouveautés de cet univers ont été dévoilées au public mondial.

Il s’agit de la sortie du jeu vidéo Hogwarts Legacy, ou de l’annonce de la production par HBO d’une série, reprenant chaque tome en une saison chacun. Mais l’évènement de ce printemps reste l’ouverture de Harry Potter L’Exposition à la Paris Expo Porte de Versailles.

La série mitige, le jeu intrigue, quand les expos fascinent

Dans ce podcast de « Minute Papillon ! », nous sommes allés à la Paris Fan Exposition pour rencontrer les passionnés du monde des sorciers. Au premier rang desquels, La Gazette des Sorciers. Une communauté de bénévoles qui animent un site Internet reprenant, décryptant, commentant, toutes les actualités du monde d’Harry Potter, mais pas que.

Dans cet épisode, vous entendrez Corentin, directeur de la communication de la Gazette. Selon lui, si le monde d’Harry Potter continue de passionner autant de générations différentes, cela tient à la richesse de cet univers de magie. De nombreuses facettes de la saga restent à explorer, ce qui donne lieu à débats, créations, et spéculations.

Selon lui, les nouveautés Harry Potter doivent répondre à cette demande des fans d’explorer les inconnus de la saga, comme s’emploie à le faire le film préquel Les Animaux Fantastiques. Aussi, l’annonce d’une série « reboot » l’a quelque peu déçu.

« On ne s’attendait pas à ce que ça soit une réécriture. Il y a beaucoup de sceptiques dans la communauté de fans », explique-t-il à notre micro. Marjolaine, membre de la Gazette du Sorcier, est mitigée. Elle aurait préféré que « l’opportunité de faire une série soit exploitée pour continuer à étendre l’univers avec de nouvelles histoires ».

Quant aux expositions, l’heure est à l’interactivité et l’immersion. Si certains connaissent déjà les studios de Londres, d’autres découvrent pour la première fois les décors à travers l’exposition Harry Potter de Paris. Des fans imaginent des expériences en réalité virtuelle, quand d’autres espèrent retrouver des costumes inédits et des activités participatives.

Dans cet épisode, nous sommes également allés recueillir les réactions des premiers visiteurs de cette exposition. Après leurs déambulations dans l’espace de plus de 1.600 mètres carrés consacrés à tous les opus de la saga (une première), qu’en ont-ils pensé ? Réponse dans ce podcast !

