La loi sur le mariage pour toutes et tous, ouvrant le mariage civil aux couples lesbiens et gays, fête les dix ans de son adoption définitive par le Parlement français. L’examen du texte a été accompagné d’importantes et parfois violentes manifestations d’opposition en rose et bleu. A cette occasion, 20 Minutes consacre une série d’articles, de vidéos et un podcast autour de cet anniversaire.

Vos témoignages

Que pensent les jeunes d’aujourd’hui de cette loi sur le mariage sur toutes et tous ? S’en souviennent-ils ? Est-ce une évidence ? Le podcast d’actus « Minute Papillon ! » a posé la question à la communauté MoiJeune, des jeunes entre 18 et 30 ans interrogés régulièrement par 20 Minutes sur des questions de société. Ecoutez, dans notre podcast, les conclusions de cette enquête* exclusive par Eléonore Quarré, directrice conseil du pôle Opinion chez OpinionWay, ainsi que des réactions et des témoignages de jeunes.

Dans cette enquête, la majorité des jeunes interrogés (63 %) se souviennent de la loi sur le mariage pour tous, et notamment de l’atmosphère de violence accompagnant l’examen du texte au Parlement. Cette loi apparaît aujourd’hui comme une évidence pour 8 jeunes sur 10 %. Cependant, dans le détail des orientations sexuelles, un homme hétérosexuel sur 4 ne se sent pas aujourd’hui à l’aise avec cette loi. Et un peu plus d’un homme hétérosexuel sur quatre (27 %) estime que « si cela était à refaire, je serais contre cette loi ».

Quels effets de la loi, aujourd’hui ?

Quels effets, aujourd’hui, de la loi sur le mariage pour tous ? Si 8 jeunes sur 10 (82 %) des jeunes ont le sentiment que les relations homosexuelles sont aujourd’hui plus faciles que pour la génération de leurs parents, ils sont plus mitigés vis-à-vis de l’apport de la loi sur le mariage pour tous. La moitié des jeunes (50 %) estime que ce texte « a fait progresser la tolérance » en France vis-à-vis de l’homosexualité. Mais près de l’autre moitié (45 %) pense que le texte « n’a ni fait progresser ni diminuer la tolérance. » Par ailleurs, un jeune sur 4 estime qu’à cause de cette loi, on assiste à « un retour de bâton, une montée en puissance des phénomènes de masculinisme, de virilisme ». Enfin, pour 6 jeunes sur 10 (61 %), il existe un fort sentiment d’homophobie aujourd’hui en France.

Le dernier volet de cette enquête s’intéresse aux réseaux sociaux et à la perception de l’homosexualité par ces jeunes. Les interrogés soulignent, dans leur majorité, un impact positif des réseaux. Pour 6 jeunes sur 10 (64 %), les réseaux offrent une plus grande diversité dans la représentation des orientations sexuelles autres que l’hétérosexualité. Par ailleurs, pour un peu plus d’un jeune sur deux (55 %), ces réseaux sociaux permettent une plus grande facilité d’assumer leur orientation sexuelle, quelle qu’elle soit. S’ils offrent plus de représentation, de diversité, et la possibilité de s’affirmer quelle que soit son orientation sexuelle, cela ne veut pas dire qu’il y a plus de tolérance sur ces plateformes. Un jeune sur 4 (41 %) affirme qu’il y a un accroissement des discours de haine sur les questions d’orientation sexuelle sur ces réseaux. Ecoutez toutes les réponses d’Eléonore Quarré d’OpinionWay dans ce podcast. Bonne écoute !

Écrivez-nous

« Minute Papillon ! » est le podcast d’actus de 20 Minutes. Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast, comme Apple podcast ou Spotify, à l’évaluer et le commenter sur votre plateforme ou appli d’écoute préférée. Pour une suggestion, un commentaire, une critique, écrivez-nous à l’adresse : audio@20minutes.fr

*Enquête OpinionWay à partir d’un échantillon de 478 jeunes âgés de 18 à 30 ans représentatif de la population française âgée de 18 à 30 ans. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, d’occupation professionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 6 au 12 avril 2023 par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d’incertitude : 1,9 à 4,4 points au plus pour un échantillon de 500 répondants.