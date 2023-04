Des statues antiques sans poils, à l’exception d’un duvet à l’entrejambe, à l’acteur velu et nu Burt Reynolds dans les pages du Cosmopolitan en 1972, puis au calendrier « Les dieux du stade », mettant en scène des rugbymen à la pilosité millimétrée : l’histoire de la représentation du poil masculin, et du regard érotique sur celui-ci, est fournie.

Epilés ou en liberté ? Ceci est la question (de mode)

Dans cet épisode de « Tout Sexplique », on s’interroge sur ce poil des hommes avec Denis Bruna, conservateur en chef au département « mode et textile » au musée des arts décoratifs (MAD) à Paris, et commissaire de l’exposition « Des cheveux et des poils » au MAD, visible jusqu’au 17 septembre 2023.

Denis Bruna, historien des vêtements et des apparences, a voulu pour cette exposition interroger le corps, et prendre des matériaux corporels, le cheveu et le poil, pour montrer qu’ils sont « convertibles ». A propos du cheveu, on peut, depuis des siècles, le laisser pousser, l’exhiber, le colorer, le friser. Comment a-t-on utilisé le cheveu, ou le poil, pour dire quelque chose, se mettre en scène, participant ainsi à la construction des apparences ?

Dans cet épisode, on évoque le poil dans la représentation des corps masculins. Caché, exhibé, rigoureusement maîtrisé, à chaque époque son regard et sa représentation du poil des corps des hommes, sur le torse, les jambes ou le pubis. Quelle connotation érotique a-t-il ? Vous saurez tout. Bonne écoute !

