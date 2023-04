Le 22 En janvier 2022, la rédaction de 20 Minutes ouvrait au cœur de la nuit un article en direct sur l’Ukraine, un live, avec ce titre : « La diplomatie pour éviter la guerre ». Elle le concluait, tard dans la nuit, par une promesse. Notre équipe de journalistes resterait « mobilisée 24h/24 » pour vous faire vivre les événements à l’est de l’Europe. Deux jours plus tard, le 24 février, débutait ce que la Russie nomme officiellement une « opération militaire spéciale » en Ukraine.

Les coulisses d’un pays en guerre

Un an plus tard, le 24 février 2023, la rédaction a lancé une semaine spéciale consacrée au conflit et décidé d’envoyer un reporter en Ukraine. Diane Regny, journaliste à 20 Minutes, est allée pendant une semaine à Kiev, la capitale, Boutcha, dans sa grande banlieue, et Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, près de la frontière russe, assiégée pendant des mois. Trois villes ukrainiennes pour constater la reconstruction de la ville martyre de Boutcha, visiter un laboratoire qui identifie des victimes de la guerre, rencontrer des hommes détenus par les Russes, des soldats en première ligne dans la région de Kharkiv, des familles séparées de leurs enfants retenus en Crimée, ou des Ukrainiens qui ont vécu, pendant des mois, cachés dans des sous-sols.

Ecoutez dans cet épisode du podcast d’actualités de 20 Minutes, « Minute Papillon ! », Diane Regny, de retour d’Ukraine. Comment s’est organisé son voyage dans ce pays en guerre ? Quelles sont les coulisses de ces reportages ? Comment s’organise la vie quotidienne ? Comment se sont passés les échanges avec les personnes ukrainiennes rencontrées ? Quelles difficultés a-t-elle dû surmonter pour récolter et transmettre de l’information ? Comment revient-on de ce type de reportage dans un pays en guerre ? Ecoutez notre podcast gratuitement dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute !

