Les photos de son corps dénudé envoyées en un clic à son ou sa chérie, c’est un « nude ». Et alors que l’on envoie de plus en plus jeune ce genre de clichés, et que rare sont les images que l’on peut effacer d’Internet, il est important de respecter quelques usages en matière de « nudes ». Quels sont-ils ? Petits rappels avec Pierre Dubol, l’invité de cet épisode de notre rendez-vous hebdomadaire « Tout Sexplique », dans lequel l’on échange sur la sexualité, la santé et la société.

Pierre Dubol est psychologue clinicien spécialisé en sexualité et en thérapies comportementales et cognitives, créateur et animateur du compte@SexoPsycho. Il est coauteur, avec Passage du désir, du livre Vive le plaisir, f*ck la routine, chez Albin Michel, illustré par@latrentainetmtc.

Des clichés soumis à des règles juridiques strictes

Dans cet entretien, Pierre Dubol rappelle la règle numéro un à respecter lors de l’envoi d’un « nude » : le consentement et le secret des échanges. Evoquant les bienfaits, comme la confiance en soi, que ces photos peuvent procurer à la personne qui les envoie ou qui les reçoit, notre expert rappelle aussi les règles juridiques entourant ces images. Le psychologue évoque notamment le phénomène du « revenge porn », soit la diffusion de ces images (photos ou vidéos) sans le consentement de la personne.

Rappelons que photographier ou filmer une personne ou transmettre son image, sans son accord et lorsque l’image a un caractère sexuel, est sanctionné de deux ans d’emprisonnement et de 60.000 euros d’amende. Diffuser cette photo ou cette vidéo, même si elle a été obtenue avec l’accord de la personne, est également sanctionné.

Rappelons enfin que les échanges de photos dénudées de jeunes filles, diffusés sans leur consentement, ont pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées depuis le premier confinement. Ces photos, pour la plupart volées, sont partagées en toute impunité via des comptes « fisha » (« affiche » en verlan), qui les diffusent en boucle auprès de leur communauté. Le collectif Stop Fisha, qui traque les auteurs qui diffusent ces contenus illicites, a déjà réussi à faire fermer plus de 850 comptes, et aidé près de 1.000 victimes de cyberharcèlement. Si vous êtes victime de la diffusion en ligne d’une image de vous sans votre consentement, contactez la plateforme anonyme et gratuite d’aide aux victimes de harcèlement Net Ecoute (3018), consultez le site e-enfance.org.





