Une cyberattaque a visé le site de l’Assemblée nationale, lundi 27 mars. Pendant plusieurs heures, l’adresse assemblee-nationale.fr a renvoyé vers une page indiquant que « le site est actuellement en maintenance ». Revendiquée par des hackers prorusses, il s’agirait d’une attaque en déni de service (DDoS), c’est-à-dire qu’un grand nombre de connexions simultanées a provoqué une saturation du site Internet, rapporte Numerama.

« Plus de 100.000 attaques quotidiennes »

Depuis l’invasion russe en Ukraine en février 2022, la France, et plus largement l’Europe, sont-elles plus menacées par des cyberattaques de la Russie et de ses alliés ? Quel est l’état de la cybersécurité dans les pays européens, et quelles différences entre les pays européens ? Comment apprécier ce marché, alors qu’en 2022, les start-up européennes ont levé plus de 2,4 milliards d’euros, selon le baromètre de l’investissement en cybersécurité, réalisé par Tikehau Capital ? Pourquoi, si le marché européen est en pleine expansion, il reste toujours à la traîne face aux géants américain et chinois ? L’éducation à la cybersécurité est-elle un enjeu générationnel ? A la veille de l’ouverture du Forum international de la cybersécurité à Lille, on parle de cybersécurité dans le podcast d’actus « Minute Papillon ! » avec Frans Imbert-Vier est CEO d’UBCOM, société spécialisée dans le conseil en stratégie de cybersécurité, basée en Suisse.

Que l’Europe « cesse de considérer que nous sommes dans un monde de bisounours »

Depuis l’invasion russe en Ukraine, Frans Imbert-Vier souligne que les attaques contre la France et l’Europe se sont largement multipliées. « C’est considérable. Depuis le 23 février 2022, on a plus de 100.000 attaques quotidiennes, en plus de ce que l’on avait avant, provenant de pays de l’est et de pays soutenant l’intervention russe en Ukraine. Ce sont des attaques stratégiques mais qui ne fonctionnent pas très bien, car elles s’appuient sur des vulnérabilités très anciennes, et globalement ces vulnérabilités sont maîtrisées. »

« On est extrêmement exposés, ajoute-t-il. Il y a deux guerres en Ukraine, l’une sur le terrain, et « une vraie cyberguerre ». « Les Russes ont une infrastructure de cyber combattants beaucoup plus nombreuse que les cybercombattants européens. (…) Ce sont parmi les meilleurs avec les Israéliens. »

A propos des investissements mondiaux dans la cybersécurité, le patron d’UBCOM souligne dans cet échange que « ce que mettent les Européens sur la table, c’est dérisoire par rapport aux Etats-Unis, la Chine, ou la Russie. Les Américains ont un plan à 800 milliards de dollars sur cinq ans pour la cyberdéfense. Les Chinois, comme ils ont à peu près sept millions de cybercombattants, soit environ six millions de fois plus de ce que détient aujourd’hui l’Europe (…) cela ferait 120 milliards. L’Europe, au niveau des investissements en cybersécurité, est très en retrait de la réalité mondiale. (…) L’objectif, c’est que l’Europe, dans sa doctrine géopolitique et diplomatique, cesse de considérer que nous sommes dans un monde de bisounours, et que nos alliés sont très gentils. Notre premier allié, les Etats-Unis, est aussi notre premier hacker. Les Chinois sont en train de les rattraper (…) Et nous les Européens, on dit "Nan, mais ça va bien se passer" ». Pour écouter la suite de cet entretien, c’est dans le lecteur audio ci-dessus.

