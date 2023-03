Qu’est-ce que le vaginisme, qui se traduit, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, par un « spasme des muscles du plancher pelvien qui entoure le vagin, qui entraîne une occlusion de l’ouverture vaginale. L’intromission [ou pénétration] est impossible ou douloureuse ». Ce processus psychophysiologique complexe touche entre 1 à 5 % des femmes en France, alors pourquoi parler de vaginismes au pluriel ? Que faire pour aller mieux ? On en parle avec Angéla Bonnaud et Margot Maurel, autrices de Vaginismes : comprendre, se soigner, s’épanouir, illustré par Emilie Poggi, aux éditions La Musardine (2023).

Un mal intime qui reste « tabou »

« Chaque femme est unique. Leur histoire aussi, et leur vaginisme aussi », souligne Margot Maurel dans cet entretien. « Les vaginismes arrivent à différentes périodes de la vie [de ces femmes]. Ils ne traduisent pas de la même manière. Certains sont douloureux, d’autres non, certains se traduisent par une fermeture totale [du vagin]. Certains sont liés à un traumatisme, d’autres non », ajoute Angéla Bonnaud.

Les vaginismes représentent des maux intimes mal connus. Aucune étude ne peut dire précisément la prévalence des vaginismes dans la population française. Pour les sexologues, environ 10 % des femmes en souffriraient. Pourquoi ? Par méconnaissance, soulignent Angéla Bonnaud et Margot Maurel, mais aussi parce que cette question, liée à la pénétration reste « taboue ». Pour écouter la suite de cet entretien et des conseils pour aller mieux, c’est dans le lecteur audio ci-dessus. Bonne écoute.

