Echec, deuil, séparation, perte d’un travail… Autant d’épreuves qui peuvent raviver des traumatismes anciens, vécus dans l’enfance. Comment éviter de se noyer dans l’angoisse, la tristesse, la culpabilité ? Comment traverser ces épreuves, tenter de se reconstruire ?

On en parle avec Moussa Nabati, docteur en psychologie, psychanalyste. Dans son dernier ouvrage Se reconstruire (Robert Laffont, 2023), le thérapeute appelle à considérer, l’épreuve comme une occasion de grandir, de rebâtir sa liberté, son indépendance et sa relation de partenaire avec les autres. Moussa Nabati souligne que traverser l’épreuve, qui représente à la fois une souffrance, un test et une initiation, c’est ouvrir les yeux sur elle, l’aborder autrement que par le refus ou l’évitement. Moussa Nabati est l’invité de notre rendez-vous audio « La Bulle », du podcast d’actus « Minute Papillon ! ».

Des blessures qui persistent à l’âge adulte

« L’enfant, lorsqu’il est maltraité, abusé, délaissé, abandonné, rejeté, lorsqu’il n’est pas aimé, […] il y aura deux conséquences sur son psychisme. La première, c’est qu’il ne sera pas nourri suffisamment affectivement, de l’amour de ses parents. Et la deuxième, il va manquer de sécurité, de protection. L’enfant peut être déprimé, […] il peut avoir une dépression infantile précoce. Mais puisque la vie est plus forte que la mort et le blocage, il va continuer à grandir. Mais il va cliver, aller à l’encontre de [ces blessures] en actionnant des mécanismes de défense et de protection pour survivre. Et il va aussi refouler. »

Sauf que ces blessures anciennes persistent à l’âge adulte, et peuvent se raviver à l’occasion d’épreuves. Pour le thérapeute, l’hyperactivité, « le besoin de fusion », « la quête vorace de l’amour », « l’angoisse de l’abandon » représentent des manifestations d’une blessure d’enfance. Dans cet épisode, à écouter ci-dessous, Moussa Nabati revient sur les mécanismes de protection mis en place durant l’enfance, avant de proposer d’aborder l’épreuve de la souffrance comme une occasion de se reconstruire. Bonne écoute !

