A l’occasion du Podcasthon, premier évènement caritatif des podcasteurs francophones, « Minute Papillon ! », le podcast d’actus de 20 Minutes, a choisi l’association Linkee, qui fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une solution anti-précarité. En France, cinq à sept millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020, soit près de 10 % de la population française, selon le rapport « Etat de la pauvreté en France 2021 » du Secours Catholique. De l’autre côté, dix millions de tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées chaque année dans notre pays, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d’euros, selon les chiffres du ministère de l’Ecologie, de l’Energie et des Territoires.

Recherche de partenaires et de bénévoles

Depuis 2017, l’association Linkee récupère auprès de fournisseurs, traiteurs, entreprises de la restauration collective, artisans et supermarchés les invendus et surplus alimentaires, pour les donner aux associations qui distribuent ensuite denrées et boissons aux personnes qui en ont besoin. Linkee travaille avec plus de 190 associations et plus de 200 partenaires du secteur de l’alimentation et du milieu associatif. Et depuis 2020, l’association a créé un dispositif d’ampleur de distribution de colis alimentaires aux étudiants précarisés par la pandémie de Covid-19. Lancées initialement en Ile-de-France, ces distributions sont désormais présentes dans de grandes villes, comme Strasbourg, Nantes ou Bordeaux, grâce à des milliers de bénévoles et leurs t-shirts bleu.

Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », découvrez l’action et les besoins de Linkee avec Julien Meimon, président fondateur de cette association. Quels sont l’action et les besoins de Linkee ? Pourquoi lancer, en 2020, des distributions en direction des étudiants ? Pourquoi l’association a-t-elle besoin de bénévoles ? Retrouvez toutes les réponses de Julien Meimon dans cet épisode. Bonne écoute !

