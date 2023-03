Dans cet épisode de notre podcast « Minute Papillon ! », on retrouve notre programme hebdomadaire « Tout Sexplique », où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. On évoque dans cet épisode le consentement sexuel, c’est-à-dire, dans le cadre d’une relation sexuelle partagée, accepter, en toute conscience, de concrétiser un acte sexuel qui nous fait envie.

Donner clairement son accord

Comment définir son consentement ? Et s’assurer de celui de son, sa partenaire ? Que faire si l’on a bu, consommé des drogues ? Est-ce que l’on peut changer d’avis lors d’une relation intime ? Pourquoi les signes d’excitation du corps ne sont-ils pas suffisants pour être consentant à un acte sexuel ? Comment analyser l’hésitation d’une personne avec qui l’on veut avoir un rapport ? Pourquoi le consentement n’est pas une évidence, même avec son, sa partenaire de longue date ?

Pour parler de consentement sexuel, de l’importance de l’accord clairement formulé entre partenaires, deux invitées pour cet entretien : Béatrice Noiset et Emma Sarret du collectif Brio d’ados, collectif qui a publié Mon dico d’ados, 150 mots, témoignages et mini-guides pour traverser l’adolescence avec brio, illustré par Pernelle Marchand, aux éditions Les insolentes (2022).

