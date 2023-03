Lancé en 2012 aux Etats-Unis, Tinder est devenu, une décennie plus tard, une application star des rencontres dans les pays occidentaux. Sa promesse : n’importe où et à n’importe quel moment, vous pouvez faire défiler des milliers de profils de personnes autour de vous, qui souhaitent elles aussi faire des rencontres… L’accès est illimité et gratuit.

En 2023, selon les chiffres de l’appli, il y aurait 75 millions d’utilisateurs actifs sur Tinder chaque mois dans le monde. Plus de 70 % des utilisateurs de Tinder sont des hommes. Et la moitié des utilisateurs appartiendrait à la génération Z, née après 1995.

Codes, secrets et pépites

Sujet aux critiques, notamment sur ses algorithmes, Tinder reste attractif pour des millions de personnes, l’appli faisant partie de leur quotidien. Mais derrière l’apparente simplicité du marché de l’amour, se révèle une « jungle tinderienne », soulignent Pauline Gareau et Thomas Emery, co-animateurs de la page Instagram@tinder_et_ses_pepites, qui rassemble plus de 90.000 abonnés. Une jungle où la concurrence est immense, et où les règles et codes implicites pullulent.

Comment se démarquer des autres utilisateurs ? Eviter les pièges et rendre son profil plus attractif ? Rédiger une bonne bio et choisir la bonne photo ? Décrypter les codes et règles de l’appli ? Eviter le faux pas ? Pauline Gareau et Thomas Emery ont rédigé Survivre à la jungle tinderienne aux éditions Leduc, un ouvrage d’humour rassemblant, notamment, des règles et codes de l’appli, ainsi que des pépites rapportées par des utilisateurs.

Pauline Gareau est l’invitée de cet épisode de « Minute Papillon ! », le podcast d’actus de 20 Minutes. Bonnes pratiques et faux pas, vous saurez tout pour « survivre à la jungle tinderienne » après l’écoute de cet épisode !

