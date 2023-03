Chez les femmes en âge de procréer, une femme sur trois va développer un fibrome utérin. Le fibrome utérin est une tumeur bénigne. Mais le fait que ce soit bénin ne veut pas dire que ce n’est rien ! Cette tumeur peut évoluer de manière imprévisible, passer de la taille d’un petit pois à celle d’un pamplemousse, influer sur la santé, la fertilité de la personne.

On parle de fibrome utérin, de ses éventuels symptômes, de ses conséquences et de ses traitements avec Aïssatou Sidibé, infirmière clinicienne à l’unité mère enfant du centre hospitalier de l’université de Montréal. Patiente experte, elle a créé le blog Fibromelle, puis l’association « Vivre 100 Fibromes » qu’elle préside. Elle est coautrice, avec Marie-Josée Thibert, de l’ouvrage Endométriose et fibrome utérin, de la souffrance à l’action, aux éditions Litos Santé. Bonne écoute de cet échange !

Envoyez-nous vos questions de santé, de sexualité

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé, des experts, des grands témoins pour qu’ils y répondent en podcast. Comment faire ? Nous écrire à l’adresse : audio@20minutes.fr. Joséphine nous a envoyé une question à propos de l’orgasme, écoutez le podcast réalisé pour lui répondre !

🎧 Ne ratez pas nos prochains épisodes de « Minute Papillon ! » et « Tout Sexplique ». Abonnez-vous gratuitement sur vos apps et plateformes audio préférées. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à parler de nos épisodes autour de vous, à les partager sur les réseaux sociaux, et à nous laisser des commentaires. Bonne écoute !