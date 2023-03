Comment les réseaux sociaux et les messageries nous ont-ils changés ? En vingt-cinq ans, ils ont démultiplié nos moyens de communiquer, voire d’exister. Titillés par la dernière vidéo en « trend » sur TikTok, vous la transférerez sur WhatsApp à votre groupe d’amis. D’autres partageront une capture d’écran de Spotify en story sur Instagram pour évoquer leur état d’esprit du moment, quand certaines iront sur Twitch pour commenter les émissions de 20 Minutes, enverront un Snap à propos de leur quotidien ou approuveront, par un pouce levé, une vidéo sur Youtube d’un influenceur à l’autre du monde.

Les réseaux sociaux ou la nouvelle « vivance »

Une hyperréalité est en train de se façonner, estime Laurent François, dirigeant d’agence de publicité, spécialisé dans les réseaux sociaux. Il a publié Les réseaux sociaux, une nouvelle communauté de vie, Enjeux et perspectives après 25 ans de nouveaux usages numériques, aux éditions L’Harmattan. Le publicitaire y reprend et développe la notion de la « vivance », traduction du terme anglais « liveness », à savoir la qualité ou l’état d’être en vie. Un état bouleversé par les réseaux sociaux et les messageries en ligne, notre identité étant traversée par tous nos « moi » connectés.

Laurent François est l’invité de notre podcast d’actus « Minute Papillon ! ». Il revient sur la communauté de vie liée aux réseaux sociaux, avant de développer la notion de « vivance », qui relève de la sociologie et de la théorie des médias. Selon le publicitaire, c’est un enjeu sociétal et un capital à travailler avec responsabilité. Bonne écoute !

