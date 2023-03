Alors qu’il existe une méfiance, voire une défiance envers les sciences, il n’y a jamais eu autant de débats, de discussion en ligne, de contribution de la part du grand public à propos d’elles. Ces dernières années, rappelons les débats et polémiques sur le réchauffement, les vaccins, les masques ou les organismes génétiquement modifiés (OGM).

Les sciences suscitent de l’enthousiasme, de l’engagement, des contestations, des polémiques, et il arrive à nombre de citoyens de s’exprimer à son sujet, de prendre parti. La science semble ainsi être devenue l’affaire de tous. Mais l’intervention des citoyens sur les questions scientifiques est-elle toujours justifiée ? Quelles sont les limites au débat démocratique ? Comment Internet en général, les réseaux sociaux en particulier, engendrent-ils des monstres ? Quelle responsabilité des médias, dont l’une des règles est l’équilibre des points de vue ?

« Egalité en droit d’expression n’implique pas égalité en légitimité »

Ce sont les questions que pose Annabelle Kremer-Lecointre, enseignante agrégée en science de la vie et de la terre, autrice d’ouvrages scientifiques, qui a publié La science à l’épreuve des mauvaises langues, dix idées reçues décryptées pour bien comprendre la démarche scientifique, illustré par Arnaud Rafaelian, aux éditions Delachaux et Niestlé. L’ingénieure de formation, invitée de cet épisode, revient aujourd’hui sur une idée reçue : « Tout le monde à son mot à dire sur la science ».

« A propos de la pandémie [de Covid-19] qui nous a frappés ces dernières années, souligne la scientifique dans cet entretien, tout le monde prenait parti, tout le monde parlait de sciences, mais pas toujours en connaissance de cause. La liberté d’expression est évidemment indispensable dans une démocratie. Elle est précieuse. Mais avoir le droit de le faire, ne signifie pas qu’on est légitime à le faire. (…) Égalité en droit d’expression n’implique pas égalité en légitimité. » Attention, aussi, à l’ultracrépidarianisme, ou l’art de parler de ce que l’on ne connaît pas… Ecoutez gratuitement cet échange ci-dessus.

