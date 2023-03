Dans notre podcast du vendredi « Tout Sexplique », on parle cette fois de baisers, de pious et de bécots. Le baiser, c’est bon pour le moral, les dents, la tonicité du visage, et ça diminue les migraines. On parle du baiser, de ses bienfaits, des uns qui aiment, des autres qui n’aiment pas trop, avec Pierre Dubol, psychologue clinicien spécialisé en sexualité et en thérapies comportementales et cognitives, créateur et animateur du compte @SexoPsycho. Il est co-auteur, avec Passage du désir de l’ouvrage Vive le plaisir, fuck la routine, chez Albin Michel, illustré par@latrentainetmtc.

Bon pour le moral… et les dents

Le psy rappelle dans cet épisode que le baiser est une construction sociale humaine. « Les premiers textes qui parlent du baiser remontent à 1.500 avant Jésus-Christ, en Inde. Ce n’est pas quelque chose de biologique, mais [un fait] culturel ». Et aujourd’hui, ajoute Pierre Dubol, « le baiser reste (…) ce point central après une rencontre sentimentale. Il est de plus en plus demandé par les personnes qui ont besoin de retrouver une intimité avec leur partenaire de longue date. Cela va recréer un lien ».

Le baiser entre partenaires relève en effet d’une intimité toute particulière, d’une vulnérabilité. « On permet d’intégrer une personne dans son intimité, dans sa bulle. Le baiser, c’est la proximité la plus grande que l’on puisse avoir dans notre bulle sociale », relève le psychologue.

Pourquoi le baiser est-il bon pour le moral, votre hygiène buccale et vos migraines ? Pourquoi cette interaction ne signe pas la bonne santé du couple ? Qu’ont les baisers et les saveurs de la nourriture ont en commun ? Pourquoi un baiser plutôt que de folles positions sexuelles pourrait vous faire du bien ? Ce sont les questions de cet entretien avec Pierre Dubol, à écouter gratuitement ci-dessus (10 minutes).

