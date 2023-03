« Dans la catégorie “Meilleur réalisateur”, les nommés sont… » Aucune femme. Le 23 février 2023, à la veille de la cérémonie des César, Elvire Duvelle-Charles compte faire un pied de nez à l’institution. Dans un cinéma à Paris, la journaliste organise sa contre-soirée consacrée au cinéma. Au programme : visionnage de trois courts métrages, tous réalisés par une femme.

Une soirée spéciale qui prend lieu au sein du nouveau ciné-club qu’Elvire Duvelle-Charles a créé, « Tonnerre ». Depuis septembre 2022, une fois par mois, cette même salle projette un film réalisé par une femme. S’ensuit un débat avec la réalisatrice, et parfois avec des universitaires qui travaillent sur le thème du long métrage.

Des « Eclairs d’or »

Après deux heures, la salle se rallume et les trois réalisatrices - Johanna Caraire, Manon Droulez et Lila Pinnel - montent sur la scène pour recevoir leur prix, des « Eclairs d’or ». Dans le podcast « Minute Papillon ! », écoutez notre reportage sur les nouveaux clubs féministes. Vous y entendrez Elvire Duvelle-Charles raconter la genèse de ce projet, avec, comme idée principale, de promouvoir le travail de femmes.

« On a besoin d’autres regards », souligne Elvire Duvelle-Charles. « Il y a un paradoxe. Elle témoigne d’une industrie du cinéma qui peine à s’ouvrir aux femmes. « A la fois on veut faire rentrer des femmes dans le cinéma, et à la fois on leur demande de formater leurs regards », raconte-t-elle. Avec ces soirées, Elvire Duvelle-Charles souhaite faire découvrir largement le travail de ces femmes, et faire émerger des nouveaux talents.

Créer de nouveaux réseaux d’entraide

Dans cet épisode de notre podcast d’actus, nous vous emmenons également aux soirées « Cherchez la femme ». Organisées par la chanteuse du groupe « L’Impératrice », Flore Benguigui, ces nuits ont avant tout pour objectif de créer des réseaux entre femmes. L’artiste explique : « Les " boys club " s’entraident, c’est très bon pour se donner des coups de pouce. Les femmes n’ont pas été éduquées comme ça. Le club féministe, cela nous réapprend à nous entraider ».

Durant ces soirées, la chanteuse cherche à mettre en relation des femmes du monde de la musique. Artistes, techniciennes, ingénieures du son : tous les corps de métiers sont invités. A l’entrée de l’événement, chaque participant reçoit un autocollant qui l’identifie aux autres. « Ces soirées ont facilité les échanges entre des chanteuses qui cherchaient des techniciennes, ou des musiciennes qui cherchent des labels ». L’objectif du club féministe, selon Flore Benguigui : « réapprendre aux femmes à être solidaire et créer de nouveaux réseaux d’entraide ».

