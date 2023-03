Le périnée, appelé aussi plancher pelvien, est un ensemble de muscles, qui s’étend du pubis au coccyx. Les muscles du périnée travaillent quotidiennement, en soutenant les organes du petit bassin, dont la vessie et le rectum. Méconnu, parfois tabou, le périnée féminin est très important au cours de la grossesse et de l’accouchement. Une « période à risque », selon Bruno Deval, professeur de gynécologie obstétrique, auteur de Le périnée féminin, aux éditions du Rocher.

Dans notre rendez-vous audio « Tout Sexplique », qui parle de santé et de sexualité, le professeur Bruno Deval conseille aux personnes enceintes de chouchouter leur périnée avant l’accouchement. Pourquoi ? Afin d’éviter les traumatismes, déchirures et une épisiotomie lors de cet accouchement. Comment, concrètement, aider son périnée en le massant? Ecoutez les conseils du médecin dans le lecteur audio ci-dessus.

