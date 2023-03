C’est quoi la virilité ? Et la masculinité ? Pourquoi ces concepts sont problématiques quand ils sous-entendent la domination d’hommes, la force et la violence ? Des idées qui travaillent des hommes de tous milieux. En politique, cette semaine, avec le ministre de la Santé François Braun qui évoquait, comme le souligne Libération, les discussions à propos de la revalorisation des consultations des médecins libéraux. Ou le député LR du Lot Aurélien Pradié, qui parlait, lui, d’une altercation avec le député Horizons Laurent Marcangeli. « Des discours sexistes », a notamment réagi un auditeur.

La semaine précédente, c’est l’acteur Vincent Cassel, qui estimait « problématique si les hommes devenaient plus féminins ». Un entretien auprès du quotidien Guardian, dans lequel l’acteur a pris la défense de l’influenceur masculiniste Andrew Tate. Ce dernier a été arrêté avec son frère en Roumanie, accusés de « constitution d’un groupe criminel organisé, de trafic d’êtres humains et de viol ». Au-delà de la France, citons « le vocabulaire du sale, de l’indicible, [les] registres scatophiles et sexuels » du président russe Vladimir Poutine, analysé par Anna Colin Lebedev, enseignante-chercheuse en science politique, spécialiste des sociétés postsoviétiques, auprès de 20 Minutes.

Une « virilité toxique » qui porte en elle des violences

Pourquoi certains pensent que les hommes ont à perdre face aux femmes, qui seraient par essence « vulnérables » ? Que l’émancipation des femmes rime avec la fin programmée de la virilité des hommes ? Pourquoi ces construits sociaux font du mal aux femmes et aux hommes ? Pour démêler ces questions, Maxime Ruszniewski, entrepreneur, cofondateur de la Fondation des Femmes, auteur du Petit manuel du féminisme au quotidien, aux éditions Marabout (2023). Il est l’invité de notre rendez-vous « La Bulle » du podcast « Minute Papillon ! », à écouter gratuitement ci-dessus. Maxime Ruszniewski revient notamment sur la « virilité toxique », et appelle « à se moquer des diktats virilistes de ce que la société attendrait de nous ». Bonne écoute !

