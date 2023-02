Découvrez les coulisses de notre reportage en Lituanie, sur la base aérienne de Šiauliai, où la 30e escadre de chasse de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan (Nouvelle-Aquitaine) est déployée depuis le 1er décembre 2022. Notre journaliste, Mickaël Bosredon, s’est rendu début février sur ce site militaire de l’ex-pays du bloc soviétique. L’armée de l’air française effectue là-bas une mission de police du ciel pour sécuriser l’espace aérien des trois États baltes limitrophes de la Russie et de la Biélorussie. Sur la base enneigée de Šiauliai, où il fait régulièrement – 10°, se trouve une centaine de militaires français, soit l’ensemble des mécaniciens nécessaires à l’armement et l’entretien de quatre avions de chasse Rafale F3-R et leurs six pilotes.

Quelles conditions pour suivre les militaires français ?

Cette permanence de quatre mois est effectuée au profit de l’organisation du traité Atlantique Nord, l’Otan. La présence des Rafale pour sécuriser cet espace aérien est essentielle pour la Lituanie, car le pays est dépourvu d’aviation de chasse et dispose d’une armée composée de 21.000 soldats, dont 12.000 professionnels. En quatre mois, la mission a intercepté une dizaine d’avions militaires russes qui ne s’étaient pas identifiés, alors qu’ils volaient à la limite des frontières baltes.

Quelles sont les coulisses de ce reportage de 20 Minutes en Lituanie, avec les militaires français ? Quelles en ont été les conditions ? Alors que la guerre fait rage en Ukraine, partiellement envahie par la Russie, quelle ambiance sur cette base militaire ? Est-ce que les matériels français sont adaptés à ce genre de mission ? Est-ce que ce reportage, encadré par l’Armée de l’air française, est différent d’un autre reportage ? C’est ce que nous raconte dans cet épisode de notre podcast « Minute Papillon ! » Mickaël Bosredon. Écoutez-le gratuitement dans le lecteur audio ci-dessus.

Contactez-nous !

« Minute Papillon ! » est le podcast d’actualités original de 20 Minutes, avec nos interviews, nos reportages, nos coups de cœur et les coulisses de notre média… Ne ratez pas nos prochains épisodes, abonnez-vous gratuitement sur votre application et plateforme audio préférées. N’hésitez pas à nous évaluer et nous laisser un commentaire sur votre plateforme d’écoute, ou à l’adresse audio@20minutes.fr