Devant la carte du monde accrochée au mur, le jeune Sasha peut citer tous les pays d’Europe. Et leurs dirigeants. « C’est un enfant ukrainien très politisé », souligne le professeur d’UPE2A Freddy Ferchaud. Arrivé l’année dernière, Sasha, comme les autres enfants ukrainiens présents dans cette école du 3e arrondissement de Paris, a été intégré à cette classe spéciale.

UPE2A pour « Unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés » : des classes spécialement créées pour encadrer les élèves ne parlant pas français et s’installant en France. Pour la majorité des Ukrainiens, ce passage dans l’Hexagone est supposé provisoire. L’objectif reste de rentrer au pays à la fin du conflit. « J’ai un élève qui me répète : "Quand ça sera déminé, j’y retournerai" », rapporte la directrice de l’école Laura Gedin. En attendant, et parce que la loi française exige une scolarisation des enfants jusqu’à 16 ans, les jeunes Ukrainiens sont intégrés dans les écoles françaises.

Une classe de transition

L’objectif principal de ces unités UPE2A demeure le même pour toutes les personnes allophones : donner les clefs de compréhension de la langue française pour leur permettre de suivre dans les classes ordinaires. A leur arrivée, les compétences linguistiques des enfants sont évaluées. A partir des résultats, un planning adapté à leurs besoins leur est créé. Il détermine le taux horaire passé en classe d’UPE2A, et celui qu’ils passeront en classe ordinaire.

« Au début, on les introduit aux cours de musique ou de sport, détaille la directrice de l’école, qui actualise les emplois du temps chaque semaine. Et rapidement, on essaye de leur faire passer le plus de temps possible avec les enfants de leur âge », ajoute-t-elle. « Mes trois CP ukrainiens arrivés en septembre sont quasiment totalement en classe ordinaire aujourd’hui, se réjouit-elle dans ce podcast de Minute Papillon !, à écouter ci-dessus.

Cette adaptation rapide des enfants s’expliquerait par la scolarisation assidue et de qualité qu’ils ont reçue en Ukraine. « En mathématique, ils sont bien au-dessus de nos élèves, relève la directrice d’école. Pour la lecture et l’écriture, il faut passer du cyrillique à une écriture cursive, mais globalement ça se passe bien. »

« Des dessins de maisons criblées de balles »

Au mois de mars 2022, l’école parisienne a été mobilisée pour soutenir l’Ukraine. D’abord, des collectes de matériels. Puis, en mai, Laura Gedin a accueilli dans son école trois enfants réfugiés. Ils sont aujourd’hui dix, de 6 à 11 ans, arrivés au fil du temps, et avec des parcours très différents.

« On ne connaît pas forcément toute leur histoire et leur parcours migratoire, explique Freddy Ferchaud. Quand un enfant est originaire de l’est de l’Ukraine, on se doute qu’il a vu des choses… » Pour l’enseignant, qui travaille depuis plusieurs années auprès de populations réfugiées, il ne faut pas enfermer les enfants dans cette histoire migratoire. « On individualise [notre] relation, par rapport au vécu des enfants. On est attentifs, mais ça ne veut pas dire qu’on focalise dessus, commente-t-il. Pour ne pas enfermer l’enfant dans cette identité, qui n’est pas leur identité d’ailleurs. »

Cette classe d’UPE2A doit être « leur espace », selon les enseignants interrogés dans ce podcast, afin de permettre aux enfants de penser à autre chose. Pas de programme scolaire précis : ici, on privilégie l’expression orale et la liberté de parole. Même si le souvenir du conflit n’est jamais très loin. « On voit des regards qui s’évadent ou des bruits qui ont lieu à l’extérieur qui font sursauter les élèves », raconte Freddy Ferchaud. Les travaux de l’immeuble qui jouxte l’école d’à côté continuent de perturber Sasha.

Le traumatisme de ces enfants reste visible pour les enseignants. « Ça a été très compliqué au début, rapporte Nicolas, responsable des activités périscolaires de l’école. Ils ont beaucoup d’angoisses, et ça se voit sur leurs activités. » Des dessins de maisons criblées de balle, de scènes de guerre, des armes… « Il y en a qui sursaute au moindre bruit ou qui ont peur du flash du photographe », raconte Laura Gedin.

Une prise en charge inégale ?

Pour les aider à surmonter ce traumatisme, le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), a recruté une psychologue. « Elle-même est réfugiée, détaille Emmanuel Deschamps, directeur du CASNAV. Elle travaille à temps plein auprès des établissements parisiens pour être à leur écoute dans leur langue d’origine. Je peux vous dire qu’elle a beaucoup de travail. »

Ce dispositif est bien reçu par la directrice de l’école et les enseignants. Mais Freddy Ferchaud s’interroge : « J’ai envie de dire, très bien ce qui est fait pour les Ukrainiens, pourquoi cela n’a pas été fait avant pour d’autres populations réfugiées ? Pour les Afghans, pour les Congolais ou pour les Irakiens ? »

En plus de cette prise en charge psychologique, le CASNAV a également mis en place d’autres initiatives. Des cours de français ouverts pour les parents dans des écoles parisiennes, des cours en langue ukrainienne assurés par des professeurs également réfugiés, qui ont lieu dans des établissements parisiens. Un dispositif qui existe déjà pour certaines langues, comme l’italien ou l’arabe, mais pas pour toutes. Pour la population ukrainienne, l’objectif est de leur assurer un accueil solidaire tout en ayant conscience de leur volonté de ne pas rompre avec leur pays.

« Il y a des moyens qui ont été mis dans l’accueil des Ukrainiens qui n’ont pas été mis pour d’autres, observe Laure Gedin. Lorsqu’ils vont à la caisse des écoles, par exemple, ils obtiennent tout de suite le tarif automatiquement. Là ou pour d’autres familles, il faut négocier, appeler l’assistante sociale, etc. Ma question, en tant que directrice d’une classe d’UPE2A, c’est : "Comment j’accueille tous mes élèves et comment je les accueille bien ?", tient-elle à souligner. Ecoutez gratuitement ce reportage dans notre lecteur audio ci-dessus.

