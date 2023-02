Sac en papier, face au sac en plastique, qui gagne le match du produit le plus écolo ? Et si on ajoute dans l’équation le sac en toile, le « tote bag », qui remporte la palme du produit le plus vert ? Pierre Rouvière, ingénieur et créateur du compte Instagram « Ecolo, mon cul ! » et Barnabé Crespin-Pommier, écrivain, répondent dans cet épisode de notre podcast d’actus « Minute Papillon ! ». Ils sont les coauteurs de Ecolo, mon cul ! 14 dilemmes du quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique, aux éditions Eyrolles (19 euros), un « livre anti-greenwashing pour ne plus être une, un pigeon à la merci du marketing ».

Le sac « jetable », voilà le problème

Le sac en papier champion de l’écologie ? « Pour répondre à cette question, souligne Pierre Rouvière dans cet entretien, il faut revenir à ce que c’est un impact environnemental, et à comparer l’impact environnemental de deux solutions. Est-ce que le sac en papier est plus écologique ? Je réponds : "pas forcément !". Il faut regarder la fonction que remplit ce sac pour l’utilisateur, l’utilisatrice. (…) Pour transporter un même volume de courses, on va devoir utiliser beaucoup plus de papiers que de plastique. Or, il a fallu le produire, couper des arbres, mettre en forme ce papier… »

Il est donc important, relève l’ingénieur, de prendre en compte « tout le cycle de vie » d’un produit pour mesurer son impact environnemental. « Pour un sac en papier, il va falloir consommer plus d’énergie, plus de matières, plus d’eau, cela aura un impact sur le changement climatique, par rapport au sac plastique jetable ».

Pierre Rouvière ne fait pas pour autant la promotion du sac plastique. « Quand on parle des sacs, on voit la faiblesse des politiques sur ces enjeux. (…) On remplace du plastique jetable par du papier jetable. Alors que l’enjeu est sur le jetable ! », ajoute-t-il. « La solution la plus intéressante du point de vue environnemental », selon le créateur d' « Ecolo, mon cul ! » : le bon vieux sac cabas que l’on utilise à chaque fois que l’on fait ses courses.

Ecoutez la suite de cet échange, sur l’intérêt (ou non) des sacs en toile, la question du volume d’objets dans nos logements, dans le lecteur audio ci-dessus ! Bonne écoute.

