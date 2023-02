Alors que les députés engagent les derniers jours d’examen du projet de loi sur la réforme des retraites, le débat sur l’article 7, portant sur l’âge légal de départ à 64 ans, semble encore loin. Mardi 14 février, l’Assemblée nationale débattait de l’article 2 dans une ambiance délétère, chaque camp accusant l’autre d’obstruction.

La journée s’est finalement terminée par le rejet de cet article qui concernait la mise en place d’un index senior dans les entreprises, destiné à encourager l’emploi de salariés âgés. Une première débâcle pour le gouvernement. Dans ce podcast de « Minute papillon ! », nous avons suivi cette journée à l’Assemblée nationale avec notre journaliste politique Rachel Garrat-Valcarcel.

Obstruction partagée

« D’habitude, la majorité prend moins la parole. Là, on prend bien le temps d’expliquer les arguments sur des choses extrêmement techniques et secondaires. C’est de l’obstruction » observe Rachel Garrat-Valcarcel. En cause, de nombreuses prises de paroles de la part de députés Les Républicains ou Renaissance. Comme lorsque la députée Renaissance Violette Spillebout prend le micro pour aborder l’application de l’index senior sur les clubs de football professionnels.

Le député La France Insoumise de la Somme, François Ruffin, réagit alors vivement pour accuser la majorité de gagner du temps. Dans ce podcast, écoutez notre journaliste politique expliquer la stratégie du gouvernement, dans un contexte où le soutien de la part des députés LR pour le vote de la réforme semble menacé.

Pour la majorité au contraire, l’obstruction vient bien de la gauche et du dépôt de leurs nombreux amendements. En conférence de presse le matin même, Laure Lavalette du Rassemblement national dénonçait les amendements « farfelus » de la Nupes, freinant les discussions. Or, « la France Insoumise a retiré lundi soir ses amendements relatifs à l’article 2 », précise Rachel Garrat-Valcarcel. Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », vous entendrez les décryptages de notre journaliste politique sur l’obstruction parlementaire : à qui la faute ?

