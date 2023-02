Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », notre podcast d’actualités, on parle aujourd’hui d’environnement, de monde numérique et d’humanité. Il n’existe plus d’activité dans notre société qui ne soit pas numérisée : vos examens de fin d’examen, votre déclaration d’impôt, votre dossier médical, vos démarches à Pôle emploi, vos réunions avec votre chef… Beaucoup vendent cette dématérialisation comme « écologique », car elle pèserait peu sur les ressources limitées de la terre.

L'« immense mensonge » du moindre coût environnemental de la tech

Tout cela représente un « immense mensonge », nous disent Laurent Testot, journaliste scientifique et Nathanaël Wallenhorst, enseignant-chercheur à l’université catholique de l’Ouest (UCO). Ils sont les auteurs de Vortex, Faire face à l’anthropocène, aux éditions Payot (2023, 24 euros), un ouvrage sur les indicateurs de l’effondrement bioclimatique, et des leviers sociopolitiques pour l’enrayer, afin que la terre reste habitable pour l’humanité.

Dans cet épisode, Laurent Testot, et Nathanaël Wallenhorst expliquent pourquoi la numérisation du monde, vendue comme une solution, ne nous sauvera pas d’un effondrement bioclimatique. Pourquoi le « cloud », le « nuage numérique » est immensément lourd, tant sur le plan des matériaux (aluminium, plastiques, fer, plomb, terres rares…) nécessaires aux infrastructures (câbles, serveurs, satellites, commutateurs, routeurs, « data centers »), que sur le plan de la consommation énergétique interrompue.

Un « data center » qui chauffe ma maison, chaleur régulée par une intelligence artificielle, ma voiture électrique, mon ticket de caisse dématérialisé… Pourquoi ces derniers ne constituent-ils pas des progrès ? Quels sont les leviers d’action nécessaires ? Faudra-t-il l’accord de tous les pays du monde pour pouvoir changer quelque chose (en bien) ? Ce sont des questions de cet entretien à écouter gratuitement ci-dessus. Bonne écoute !

