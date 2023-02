Les jeunes en parlent peut-être beaucoup, mais en font moins que leurs parents. La dernière enquête becoming pour APEF sur les « Français et l’amour »*, diffusée en janvier 2023, révèle que les 60-70 ans sont plus intéressés et pratiquent plus le sexe (34 %), que les moins de 18-24 ans (21 %). Par ailleurs, la sexualité compterait dans l’amour surtout pour les hommes (37 %), mais beaucoup moins pour les femmes (16 %). Des résultats qui s’inscrivent dans plusieurs autres sondages.

Plus de libertés chez les seniors

Ces résultats sont a priori étonnants chez les jeunes, alors qu’il n’a jamais été aussi facile dans notre société de vivre des relations sexuelles, que ce soit entre « amis occasionnels », ou grâce à des applications de rencontre. Mais, comme le soulignait France Ortelli dans l’épisode de « Tout Sexplique » intitulé « Le sexe (à deux) ne fait plus envie » : plus on peut le faire, moins on a envie de le faire, dans une société anxiogène et qui épuise les jeunes…

Dans cet épisode de « Tout Sexplique », notre podcast hebdomadaire consacré à la sexualité, la santé et la société, écoutez Véronique Cayado, ingénieure de recherche en sciences humaines spécialiste des questions du vieillissement pour l’Institut Oui Care. L’autrice de Tu comprendras quand tu seras vieux (éditions du Palio, 2022) revient sur la sexualité des seniors, qui reste encore taboue, source de malaise pour de nombreuses personnes plus jeunes.

Dans cet entretien, Véronique Cayado souligne notamment que le vieillissement « ne signifie pas un abaissement de la libido, du désir. Ce n’est pas l’âge, en tant que tel, qui peut tout expliquer ». Pourquoi la génération des « babyboomers » est-elle plus libérée, et entretient plus des relations sexuelles que les générations précédentes ? Pourquoi la sexualité des seniors représente-t-elle une révolution sociétale à propos de la représentation de la vieillesse ? Comment envisager la sexualité des seniors, notamment dans les résidences seniors et les EPHAD ? Quelles évolutions peut-on imaginer dans la prochaine décennie ? Ce sont des questions de cet entretien avec Véronique Cayado, à écouter ci-dessus.

*Enquête par voie électronique interrogeant 1.000 hommes et femmes représentatifs de la population française, en termes de genre, d’âge, de PCS et de région, dont 373 seniors (60 ans et plus), réalisé en septembre 2022 par becoming.