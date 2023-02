« Il faut sortir les femmes du sentiment de redevabilité ». C’est par ces mots que Lucile Quillet, journaliste et membre de l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes, introduit sa nouvelle note lors de sa présentation jeudi 9 février 2023. Rédigée avec Lucile Peytavin, historienne et autrice de l’essai « Le coût de la virilité », ce rapport est le deuxième de cet Observatoire qui dépend de la Fondation des femmes. Selon les autrices, les inégalités économiques entre les femmes et les hommes demeurent criantes.

« Les femmes gagnent en moyenne 15,5 % de moins que les hommes. Aujourd’hui encore, dans 75 % des couples hétérosexuels, la femme a un revenu inférieur à celui de son conjoint », peut-on lire dans leur rapport. Pour y remédier, elles souhaitent informer, documenter les mécanismes qui entretiennent ces inégalités, proposer des solutions et surtout informer les femmes sur l’ensemble de ces dysfontionnements. Faisant de l’information un enjeu premier pour rétablir une meilleure équité.

Investir, épargner : apprendre aux femmes à gérer leur budget

Un constat partagé par Morgane Dion, cofondatrice de Plan Cash, un média qui aide les femmes à apprendre la gestion financière. Dans ce podcast vous l’entendrez évoquer les raisons du manque d’apprentissage de la gestion financière quand on est une femme. « Les médias masculins parlent aux hommes d’investissement, de la prise de risque, de cryptomonnaies. Alors que les magazines féminins parlent aux femmes de soldes. On les place dans une posture de dépensière et pas d’investisseuse », argue-t-elle.

Dans ce podcast, vous entendrez également les conseils de Morgane Dion pour apprendre à gérer son budget. Elle préconise avant tout aux femmes de constituer une épargne de précaution, la base d’une gestion financière saine, selon elle.

Outre les conseils en épargne et en investissement, Morgane Dion plaide également pour que les aides financières publiques soient davantage accessibles aux femmes. « Il y a un travail à faire pour que les femmes connaissent leurs droits ». Un avis allant dans le sens des préconisations du rapport de l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes. Pour Lucile Quillet, « c’est justement la responsabilité du politique de leur apporter de l’égalité plutôt qu’elles se battent avec leurs petites mains ».

Sortir d’une dépendance financière

Apprendre la gestion financière, c’est une des conditions pour sortir d’une dépendance vis-à-vis d’un conjoint. Un enjeu d’autant plus important que la dépendance financière demeure un frein important pour les femmes victimes de violences conjugales, et notamment de violences économiques. N’ayant pas de ressources suffisantes, de nombreuses femmes ne sont aujourd’hui pas en capacité de sortir d’une relation, pourtant dangereuse pour elle.

Sans aller jusqu’aux cas de violences conjugales, Lucile Quillet rappelle que la dépendance financière dans le couple engendre inévitablement un sentiment de redevabilité. « Quand vous êtes la personne qui rapporte le moins de revenus au sein du couple, vous allez probablement être la personne qui va faire le plus de travail domestique invisible et non rémunéré ». Un cercle vicieux qui entretient les inégalités femmes-hommes et empêche leur émancipation.

